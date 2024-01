Pēdējo 30 gadu laikā transporta un loģistikas nozare Eiropā un Baltijā piedzīvojusi milzīgas pārmaiņas - tās veicinājusi gan dažādu tehnoloģiju attīstība, gan Eiropas Savienības (ES) zaļie mērķi, kas ilgtermiņā paredz pāreju uz alternatīvām degvielām un ekoloģiskās pēdas samazināšanu.

Deviņdesmitajos gados, pēc Padomju Savienības sabrukuma, Baltijas valstis saskarās ar būtiskiem izaicinājumiem pārstrukturēt savu ekonomiku un loģistikas sistēmas, kā rezultātā daudzi uzņēmēji savu biznesu bija spiesti būvēt no nulles. Notika pāreja no centralizēti plānotas ekonomikas uz tirgu orientētām sistēmām, kas ietvēra privatizāciju, infrastruktūras modernizāciju un integrāciju globālajā ekonomikā. Kravu pārvadātāja "Kreiss", kas šogad svin savu 30 gadu jubileju, ilggadējie darbinieki atzīst - ja salīdzina loģistikas nozari deviņdesmitajos gados un mūsdienās - tā ir kā diena pret nakti.

Deviņdesmitie gadi nebija viegli - lai uzsāktu sadarbību ar kādu globālu spēlētāju, mums vajadzēja vismaz desmit reizes lidot uz valsti, kur tas darbojas, runāt, skaidrot un pierādīt, ka mēs būsim labs partneris, atzīmē Jevgēņijs Poloņņikovs, "Kreiss" Austrumu departamenta vadītājs. "Šobrīd tirgus ir citādāks - arī tehnoloģiski viss ir mainījies. Agrāk vadītājam bija tikai mobilais telefons. No rīta viņš mums piezvanīja, mēs burtnīcā veicām nepieciešamos pierakstus un tā nozare darbojās - ar neskaitāmiem papīru kalniem un milzīgu informācijas nobīdi! Šobrīd viss ir mainījies - izmantojam dažādas programmas, kas daudzas lietas dara automātiski, un mums vairs par to nav jāuztraucas," norāda J.Poloņņikovs.

Īpaši izaicinoši loģistikas nozarē bijuši pēdējie gadi - pandēmija, karš Ukrainā, degvielas cenu kāpums un smago automašīnu šoferu trūkums, kas kļūst par arvien lielāku problēmu gan Latvijā, gan Eiropā un pasaulē, būtiski bremzējuši kopējo nozares attīstību. Neraugoties uz to, spēlētāji gan mēģinājuši pielāgoties jaunajai realitātei, diversificējot savas kravas un sadarbības valstis, kā arī mēģinot kļūt efektīvāki un zaļāki. ES dati liecina, ka transporta nozare sniedz milzīgu ieguldījumu reģiona ekonomikā, kopumā veidojot vairāk nekā 9% no ES bruto pievienotās vērtības jeb aptuveni 664 miljardus eiro. Tajā pašā laikā šī nozare ir arī viens no būtiskākajiem piesārņotājiem, tāpēc mērķi, kā padarīt šo jomu zaļāku, ir gana ambiciozi. Līdz 2050. gadam, piemēram, iecerēts samazināt transporta emisijas par 60%, salīdzinot ar 1990. gada līmeni. Tāpat plānots ierobežot arī auto ar iekšdedzes dzinēju izmantošanu.

Būt zaļākiem un videi draudzīgākiem noteikti ir viens no galvenajiem pēdējo desmit gadu trendiem, spriež Ivans Ševcovs, "Kreiss" Tehniskais direktors. "Par to domā ne tikai pārvadātāji, bet arī ražotāji. Redzam, ka auto kļūst arvien ekonomiskāki un ražotāji atrod arvien jaunus veidus, kā samazināt degvielas patēriņu un attiecīgi arī izmaksas. Tas mūs visus nenoliedzami padara zaļākus. Liela nozares priekšrocība, protams, ir arī telemātika. Domāju, ka pirms desmit gadiem neviens no mums pat nevarēja iedomāties, ka, ieejot sistēmā, mēs varēsim redzēt pilnīgi visu, kas mūs interesē – sākot no auto atrašanās vietas līdz gaisa spiedienam riepās. Bez tam tas viss strādās automātiski! Vēl salīdzinoši nesen viss notika ekselī, bet tagad mēs darbojamies speciāli mums izstrādātā programmā, kas ņem vērā visas mūsu vajadzības un prasības. Nozares attīstība pēdējo 30 gadu laikā ir bijusi neizmērojama, un domāju, ka tuvāko gadu laikā mēs turpināsim procesus uzlabot un sasniegsim vēl labākus rezultātus," prognozē I.Ševcovs.