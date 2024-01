Pēdējos gados transporta un loģistikas nozarē arvien vairāk tiek izmantotas dažādas modernās tehnoloģijas - sākot no GPS izsekošanas iekārtām līdz drošības sistēmām, kas, piemēram, atbaida degvielas zagļus. Nozares pārstāvji ir pārliecināti - tehnoloģijas turpinās attīstīties un progresīvākie pat neizslēdz iespēju, ka nākotnē kravas mašīnas varētu vadīt roboti.

Eiropas līmenī mākslīgais intelekts noteikti būs viena no tām lietām, kas virzīs loģistikas nozares attīstību, spriež Andrejs Mihejevs, "Kreiss" Ekspedīcijas daļas vadītājs. "Jau šobrīd nozares uzņēmumi izmanto dažādas automātiskās plānošanas iespējas, kā arī platformas, kas palīdz nodrošināt efektīvāku komunikāciju starp izpildītāju un pasūtītāju. Domāju, ka nākotnē šāda veida tehnoloģijas tiks izmantotas vēl plašāk. Mums visiem labi zināmas ir taksometru aplikācijas, kur dažu minūšu laikā varam atrast sev šoferi, kas mūs aizvedīs no punkta A līdz punktam B. Manuprāt, līdzīgi risinājumi nākotnē varētu tikt izmantoti arī transporta nozarē, kā rezultātā gala pasūtītājs, izmantojot speciālu platformu, dažu minūšu laikā varētu sev atrast piemērotu kravas transportu. Domāju, ka tā ir mūsu nākotne - komunikācija reāllaikā. Savā ziņā tas notiek jau šobrīd, taču nozarē nenoliedzami ir vieta izaugsmei. To visu var darīt vēl ātrāk un efektīvāk. Milzīgu lēcienu jau piedzīvojām mirklī, kad tirgū ienāca viedtālruņi - šobrīd dators praktiski vairs nav vajadzīgs, jo visu var izdarīt telefonā. Kādi risinājumi mūs sagaida nākotnē? Varam tikai pieslēgt fantāziju un iztēloties, jo, manuprāt, iespējams ir praktiski viss," domā A.Mihejevs.