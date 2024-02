Vai kādreiz ir sanācis aizdomāties par to, kā gaismas un krāsas spēle var pārveidot telpas atmosfēru? Mēs visi gandrīz katru savas dzīves dienu atrodamies telpās – lai tas būtu mājoklis vai darba vieta – un tikai reizēm pievēršam uzmanību tam, kā gaismas un krāsas saspēles izmaiņas ietekmē mūsu telpas izjūtu.

Runa nav tikai par fotogrāfijām, kuras ievietojam sociālajos tīklos, bet par ikvienu mūsu laika mirkli – krāsas un gaismas saspēle ir klātesoša mūsu aizmigšanas un pamošanās brīžos, rīta kafijas baudīšanas laikā, darba stundās kabinetos un hallēs, vakaros ģimenes, draugu vai iemīļotās grāmatas kompānijā. Kā vēstī The National Human Activity Pattern Survey (NHAPS), ko publicējusi Lawrence Berkeley National Laboratory, mūsdienu pilsētnieki iekštelpās pavada vidēji 87% no sava laika. Šie skaitļi var atšķirties atkarībā no reģiona, valsts un individuāliem dzīvesveida paradumiem, tomēr, visai droši var apgalvot, ka telpas atmosfēra mūsu pašsajūtu ietekmē tikpat daudz vai vēl vairāk, kā, piemēram, laikapstākļi. Tāpēc šajā rakstā aplūkosim, cik ļoti gaisma un krāsas tonis saspēlējas mūsu telpās, un kā veicināt telpai piemērotu atmosfēru, lai 87% no mūsu dzīves laika padarītu iespējami patīkamāku.

21. gadsimta cilvēkam ir grūti iedomāties, ka ir bijuši laiki, kad cilvēka aktīvās dzīves stundas varēja noritēt tikai dabiskajā apgaismojumā vai sveču gaismā. Mūsdienās mākslīgajā apgaismojumā pavadām vairāk laika kā saules gaismā, tāpēc tā veidam ir liela nozīme mūsu telpas izjūtas radīšanā. Kā izvēlēties pareizo apgaismojumu telpai, kurā notiek darbs vai atpūta?

Uzņēmuma "Watt" gaismas skolas eksperts Jānis Stērninieks norāda: "Ir jāsaprot, ka objekta krāsa neizskatīsies vienādi 24 stundas diennaktī, piemēram, sienas krāsojums dienas laikā izskatās pavisam savādāk nekā naktī. Tas, kā mēs "redzam" krāsu, galvenokārt ir atkarīgs no diviem kritērijiem: no gaismas daudzuma, ko objekts absorbē (melns absorbē visas krāsas, bet balts neuzsūc nevienu; zils absorbē sarkano, utt.) un no tā, kā darbojas gaismas avots. Dabiskā gaisma vai saules gaisma dienas laikā mainās - tā ietekmē telpu atkarībā no atrašanās vietas. Savukārt, mākslīgā gaisma mainās atkarībā no tā, kāda veida spuldzes mēs izmantojam."

Mākslīgā apgaismojuma izvēlē nozīme jāpievērš ne tikai pašas gaismas krāsai, bet arī kelviniem - lielumam, kas atspoguļo gaismas krāsas temperatūru (tā saukto gaismas "siltumu"):

* 2500K - 3200K – silta, dzeltenīga gaisma;

* 3300K - 4200 – neitrāla, balta gaisma;

* 4300K - 5000K – zilgani balta gaisma;

* vairāk kā 5000K – zila gaisma.

Siena un tās atspīdums – gaismas partneris telpā

Izrādās, ārkārtīgi liela nozīmē gaismas izteiksmei telpā ir sienas radītajam atspīdumam. Sienas atspīdums tieši ietekmē telpas atmosfēras izjūtu, jo matētas sienas atstaro mazāk gaismas un liek telpām izskatīties mierīgākām. Turpretim spīdīgas, gaismu intensīvi atstarojošas sienas piešķir telpai spilgtumu, dzidrumu un dinamiku, vizuāli liek izskatīties lielākām.

Kā noteikt, vai telpai vairāk derētu matētas vai spīdīgas sienas, skaidro Vivacolor eksperts Arnis Pastars: "Galvenais izvēles kritērijs ir atkarīgs no personiskajām vēlmēm, telpas izmantošanas mērķa un kopējās interjera dizaina koncepcijas. Ir svarīgi ņemt vērā proporciju starp dabisko un mākslīgo apgaismojumu telpā, jo tas ievērojami ietekmēs to, kā sienas apdare izskatīsies dažādās diennakts stundās. Ja runājam tieši par sienu apdari, tad Vivacolor klāstā jāizvēlas Wall sērijas produkti, jo tos izmantojot ir viegli piemērot vajadzīgo gaismas atspīduma līmeni. Piemēram, Wall 7 nodrošinās mazāku atspīdumu, attiecīgi, mierīgāku atmosfēru telpā. Wall 20 būs pusmatēts un nodrošinās nedaudz dinamiskāku telpas atmosfēru."

Sienas krāsas tonis – atmosfēras pamats

Pēdējais un galvenais telpas atmosfēras radīšanas kritērijs, protams, ir un paliek telpas tonis – toņa izvēle ietekmēs gan telpas izmēra, gan rakstura, gan atmosfēras izjūtu. Tumšāki toņi liks mums telpu izjust kā mazāku un intīmāku, gaišāki toņi likts telpai izskatīties plašākai.

Turpina Vivacolor eksperts Arnis Pastars: "Nav pareizu vai nepareizu krāsas toņu telpai, jo katru no mums motivē personiska pieredze un gaume. Tomēr ņemot vērā, cik liela nozīme ir telpas krāsas tonim, ir vērts ieklausīties eksperta viedoklī. Kur atrast šādu ekspertu, ja tas nepieciešams uzreiz? Tas ir ļoti vienkārši – ikviens var saņemt bezmaksas Vivacolor eksperta konsultāciju, darba laikā zvanot uz Krāsu līnijas tālruni 82888.

Vivacolor klāstā ir 84 000 toņu variāciju, tāpēc visai droši varu apgalvot, ka ir iespējams piemeklēt īsto toni neatkarīgi no tā, cik prasīgi esat telpas toņa izvēlē. Ir cilvēki, kas ik gadu vēlas izmēģināt citu – aktuālāko – toni, ir arī tādi, kas gadu no gada telpas krāso vienā un tajā pašā krāsā. Galvenais, lai cilvēks telpā rada to atmosfēru, kas liek justies labi."

Vivacolor eksperts iesaka veikt gan krāsas spīduma, gan toņa izmēģinājuma krāsojumu telpā, pēc kura pieņemt gala lēmumu. Testa krāsojumu ieteicams novērtēt gan uz apgaismotas, gan neapgaismotas sienas!

Vai ir reāli savu telpu pārkrāsot arī pašam?

Ja šo izlasot kļūst skaidrs, ka esošais krāsas tonis tavā guļamistabā ir pārāk dinamisks, bet darba istabā – pārāk nomierinošs, tad zini – mainīt mākslīgā apgaismojuma siltumu un krāsas toni savās telpās pavisam mierīgi var arī katrs pats.

procesu pirms un pēc Tā nav nereāla misija, ko apstiprināja arī Sibilla Bille: "Mana pirmā, īstā remonta pieredze sākās ar vēlmi nokrāsot sienas. Lieki piebilst, ka pie tā, protams, vajadzību loks neapstājās. Šis process ir un turpinās būt pārsteigumu pilns! Bija jāpārvelk visa elektrība, jāieliek jauna grīda, vienā brīdī taisot griestus bēniņi iekrita dzīvoklī, sienām tapetes bija klātas četros slāņos – bija izaicinoši tās dabūt nost. Turklāt, bija jāpārtaisa koridora skapis, vārdu sakot - izaicinoši, bet gandarījums par paveikto ir neizmērāms! Ir pavisam cita sajūta dzīvot sevis krāsotās un apčubinātās sienās, kas beidzot izskatās tieši tā, kā es vēlos. Video var redzēt gan pašu, gan arī, tāpēc – vērtējiet paši! Galvenais ir nebaidīties šādu projektu uzsākt, viss tālākais notiks pats no sevis."

Izmantotā Vivacolor Wall 20 krāsa nepil un nešļakstās, tai ir lieliska segtspēja un krāsu ir viegli uzklāt. Šo iemeslu dēļ produktu izvēlas profesionāļi, taču vienlīdz labi ar to tiek galā arī amatieri un iesācēji. Darbs ar šīm krāsām ir drošs, jo tām ir piešķirts Ziemeļvalstu eko marķējums, tās atbilst M1 klasei, ko piešķir tikai tādiem materiāliem, kuros ir zems gaistošo vielu daudzums.

Un atceries, ka pārkrāsošanas projektā rokas stiepiena attālumā tev ir pieejams Vivacolor eksperts – darba laikā zvanot uz Krāsu līnijas tālruni 82888.

