Kas slēpjas Liepājas teātra tērpu noliktavā

Kostīmu izgatavotāja un pārraudzītāja Kristīne Bernarde skatītājiem ļauj ielūkoties slepenajos aizskatuves kambaros, kur glabājas tērpi, apavi, aksesuāri, bižutērija un kažoki no dažādām izrādēm. Viņa to dēvē par "neejošo kostīmu noliktavu", kur dažādi krāšņi un arī pavisam ikdienišķi apģērbi pacietīgi gaida savu nākamo iznācienu. Nekas netiek izmests – arī no šūtajiem kostīmiem pāri palikušie audumu atgriezumi glabājas kastēs, un, kas zina, varbūt arī tie piedzīvos savu atdzimšanu kādā neparastā izrādes kostīmā.