Domāt un dzīvot zaļi: aizraujošas pieredzes jaunā raidījumā "Mēs darām tā"

Kopumā jaunais raidījumu cikls "Mēs darām tā" aicinās sabiedrību mainīt savus ikdienas paradumus par labu videi draudzīgam dzīvesveidam, lai arvien vairāk iedzīvotāju to neuztvertu kā pienākumu, bet iedvesmotos no laikabiedru dzīvesstila piemēra. Tas arī atraktīvā veidā veicinās izpratni par videi draudzīgu rīcību un prasmēm to pielietot ikdienā, rosinot nepieciešamo sabiedrības sociālo normu maiņu ilgtspējīga dzīvesveida īstenošanā.