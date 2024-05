Liels vai mazs: katram savs dārziņš

Plašs vai neliels balkons, vai varbūt tikai saulainas palodzes – inovatīvi siltumnīcu un audzēšanas risinājumi ļaus tev izveidot savu nelielo dārza oāzi, neatkarīgi no tā, cik daudz vietas savā mājoklī tam vari atvēlēt.

1. Gudrie mājas dārzi iekštelpām

"Smart" jeb gudrais mājas dārzs ir viens no mūsdienīgākajiem risinājumiem pilsētas dārzniekiem, un ir ideāls risinājums tiem, kas ikdienā ir aizņemti vai ar dārza darbiem ir uz jūs. Šīs sistēmas nodrošina optimālus apstākļus augu augšanai, un ir aprīkotas ar automatizētām apgaismojuma, laistīšanas un pat augu mēslošana funkcijām. Turklāt ar gudro mājas dārznieku varēsi audzēt garšaugus, salātus un nelielus dārzeņus visa gada garumā.

2. Mini siltumnīcas

Kompakta mini siltumnīca nodrošinās optimālus augu augšanas apstākļus, un būs piemērots risinājums gan sēklu diedzēšanai, gan stādu aizsardzībai nelabvēlīgos laikapstākļos. "Garden Center" mini siltumnīca izgatavota no kvalitatīva polietilēna un izturīga metāla pamata karkasa. Modelis aprīkots ar rāvējslēdzēja aizdari un četriem plauktiem, neaizņem daudz vietas un ir viegli un ērti saliekams un pārnēsājams.

Gaumīga mini siltumnīca, kas ne tikai ļaus audzēt garšaugus, dārzeņus un puķes, bet arī izdaiļos tavu balkonu vai lodžiju. Modelis izgatavots no mūsdienīga un izturīga "Evotech" kompozītmateriāla, gaumīgas koka apdares un izturīga polietilēna vāka, kas nodrošinās optimālus augu augšanas apstākļus.

3. Lecektis un puķu kastes

Lecektis ir vienkāršs, taču efektīvs un praktisks sēklu un dēstu audzēšanas risinājums gan pagalmiem un dārziem, gan balkoniem un lodžijām. Lecektis ļauj uzlabot apgaismojuma kvalitāti, kas nepieciešams normālai augu attīstībai un augšanai, kā arī pasargās dēstus no temperatūras svārstībām. Savukārt, ja esi puķu mīlis un vēlies izdaiļot balkonu, lodžiju vai pat vienkārši palodzi, steidz iegādāties gaumīgas un izturīgas puķu kastes, kas pieejamas ļoti plašā izmēru, dizaina un krāsu klāstā, un izgatavotas no dažādiem materiāliem.

No izturīga polikarbonāta izgatavota lecekts, kas piemērota dažādu augu audzēšanai gan dārzā, gan uz balkona vai lodžijas. Izturīgajam alumīnija pamata rāmim piemīt paaugstināta aizsardzība pret koroziju, savukārt paceļamais vāks izgatavots no izturīga polikarbonāta, kas nodrošina izcilu gaismas caurlaidību, tā būtiski uzlabojot un paātrinot augu augšanas apstākļus. Polikarbonāta pamatne aizsargās augus no vēsuma, nezālēm un kaitēkļiem.