Kā pasargāt sevi no ceļu satiksmes krāpniekiem, kuri cenšas pierādīt, ka esat vainīgs avārijas izraisīšanā? Kā pierādīt, ka krustojumu šķērsojāt pie zaļā luksofora signāla? Dažas sekundes var būt izšķirošas un, iespējams, būs diezgan grūti noskaidrot vainīgo avārijas izraisīšanā.

Objektīvs avārijas liecinieks atklās vainīgo

Lietuva ir īpaši slavena ar “ceļu ērgļiem”, huligānismu, rupju, nekaunīgu un pat agresīvu braukšanu. Situācija uz Lietuvas ceļiem nemaz nav iepriecinoša. Saskaņā ar statistikas datiem 2022. gadā kopumā tika konstatēti 1 465 568 ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumi – gandrīz pusotra miljona! No tiem pat 664 201 reizi pārsniegts atļautais braukšanas ātrums, 12 337 reizes autovadītāji pieķerti alkohola vai narkotisko vielu reibumā, un 6506 reizes viņi atstājuši ceļu satiksmes negadījuma vietu.

Un cik vēl “ērgļu” uz ceļa netiek sodīti par agresīvu braukšanu vai transportlīdzekļu vadīšanu reibumā vai bez vadītāja apliecības? Turklāt daudzi aizbēg no negadījuma vietas, lai izvairītos no atbildības.

Kā novērst šādus nepatīkamus pārsteigumus uz ceļa un laika izšķiešanu, meklējot godīgus lieciniekus vai garāmbraucošus automobiļus, kuriem ir videoreģistratori un kuri fiksējuši negadījumu? Kā atrast vainīgo negadījumā un izvairīties no zaudējumiem? Pat ja jums ir KASKO apdrošināšana, ja negadījumā nav vainīgā, jums būs jāmaksā pašrisks.

“Šādā situācijā var palīdzēt objektīvs liecinieks – videoreģistrators . Dažās pasaules valstīs apdrošināšanas sabiedrības piedāvā atlaides, ja automobilis ir aprīkots ar videoreģistratoru. Šī nelielā ierīce, kas maksā no dažiem desmitiem eiro, var atklāt īsto negadījuma vaininieku un pasargāt jūs no tūkstošiem eiro lieliem zaudējumiem,” ieteikumos dalās pasaulē vadošā videoreģistratoru ražotāja “Mio” pārstāvis Lietuvā Mindaugs Fresdorfs (Mindaugas Fressdorf).

Tikai 3 neuzmanības sekundes var izraisīt avāriju

Autovadītāji pēc avārijas bieži vien ir lielā stresā, nespēj pareizi aizpildīt saskaņoto paziņojumu par ceļu satiksmes negadījumu un rekonstruēt avārijas detaļas. To izdarīt būs daudz vieglāk, ja jums būs videoieraksts.

“Visā pasaulē populārie videoreģistratori palīdz rūpēties par drošību uz ceļa un pasargā no nepatiesām apsūdzībām. Tie sniedz pierādījumus par ceļu satiksmes negadījumiem, kad tie ir visvairāk vajadzīgi. Tāpēc katram autovadītājam būtu jāiegādājas videoreģistrators ,” apgalvo M. Fresdorfs.

Nereti nākas dzirdēt stāstus par to, kā nācies noskaidrot, kurš ir vainīgs avārijas izraisīšanā, vai nu tiesā, vai meklējot lieciniekus, kuriem ir videoreģistratori. Ir neskaitāmas situācijas, kad videoreģistrators būtu noderīgs.

Jaunākās viedās tehnoloģijas automobilī

“Videoreģistratoriem ir patiešām noderīgas funkcijas, kas glābj cilvēku dzīvības. Tiem ir pilns viedo funkciju komplekts, kas uztur autovadītāju modrību. Viena no tām brīdina, ja automobilis novirzās no savas braukšanas joslas, otra brīdina par frontālas sadursmes iespējamību, trešā brīdina par iespējamu sadursmi aizmugurē, ceturtā atgādina par vidējo atļauto ātrumu konkrētā ceļa posmā un palīdz izvairīties no naudas soda.