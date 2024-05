Tehnoloģiju attīstība šodien piedzīvo milzu lēcienu, it īpaši tādās smalkās nozarēs kā oftalmoloģija, kurā viss attīstās mikronu līmenī. Vēl pavisam nesen, lai veiktu abu acu lāzeroperāciju, bija nepieciešamas 10 minūtes, bet šodien tas aizņem mazāk nekā 10 sekundes! Pielietojot jaunākās lāzertehnoloģijas, redzes asumu no mīnus seši uz 100% var koriģēt septiņu līdz deviņu sekunžu laikā.

Uzņēmuma ZEISS jaunākā tehnoloģija – lāzers MEL 90 paredzēts, lai efektīvi un ātri veiktu lāzerkorekcijas operācijas. Lāzers izceļas tieši ar ātrumu, kādā iespējams veikt procedūru. "To, ko pirms trim gadiem paveicām 20 sekunžu laikā, ar šo lāzeru šodien varam izdarīt deviņu sekunžu laikā. Pacienti bieži izjūt bailes pirms operācijas, tāpēc es runāju, sakot: "Guliet, skatieties uz zaļo, mirgojošo gaismiņu, tūlīt sāksies procedūra…" – tikko esmu uzsācis runāt, lāzers jau ir savu darbu izdarījis! Šīs tehnoloģijas ir tik ātras un efektīvas, ka pacients pat nepaspēj nobīties, kad viss jau ir izdarīts," stāsta Acu centra lāzerķirurgs Andrejs Solomatins.

"Neatkarīgi no tā, kādas tehnoloģijas tiek izmantotas iestādē, galvenā nozīme ir pieredzei. Mēs lepojamies, ka pie mums strādā ķirurgi, ārsti ar vislielāko pieredzi lāzerkorekcijas jomā. Mēs sākām strādāt 1999. gadā un esam tie, kas aizsāka šo darbu Baltijā, un bijām vieni no pirmajiem arī Eiropā. Mūsu galvenais lepnums ir mūsu pacienti, kas uztic mums rūpes par savu redzi un nereti atzīst, ka lēmums veikt redzes lāzerkorekciju bijis labākais viņu dzīves lēmums un investīcija. Tūkstošiem pacientu no Latvijas un ārzemēm, veicot pie mums redzes lāzerkorekciju, būtībā ir uzlabojuši savas dzīves kvalitāti," uzsver dr. Andrejs Solomatins.