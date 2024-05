Dzīvo cilvēki mierīgi, domā, ka ir drošībā, taču vienu rītu, kā pērkons no skaidrām debesīm, – apzagti! Kādam šķūnītis iztīrīts un nozagts zāles pļāvējs, kāda automobilim "nolasīti" lukturi... Cilvēki dusmīgi –, tik mierīgi taču viss bija. Policija jautā, varbūt kādam ir kameras, kas kaut ko fiksējušas. Diemžēl kameru nav.

IP kameras, kas izmanto "Wi–Fi" savienojumu, – iecienītākais un ērtākais risinājums

IP novērošanas kameras drošības speciālisti dēvē par modernākajām un viedākajām. Parasti šādās kamerās tiek integrētas modernas optikas un mehāniskās sistēmas, mākslīgā intelekta risinājumi. IP novērošanas kameras, kas izmanto "Wi–Fi" savienojumu, – iecienītākā izvēle mūsdienās. Tām nav nepieciešams interneta kabelis. Vienīgais, kas ir nepieciešams, lai telefonā būtu pieejama konkrētā lietotne. Pēc tam "jāpiesaista" novērošanas kamera tīklam ar "Wi–Fi" savienojuma starpniecību un jau var novērot apkārtni. Reizēm šīs kameras tiek kritizētas lētu konstrukcijas risinājumu dēļ. Šādi lēti risinājumi ievērojami ietekmē attēla kvalitāti, kameras jutību pret gaismu. Un patiešām, – tirgū var atrast ļoti neizdevušos modeļus (parasti neskaidras izcelsmes, nepazīstamu zīmolu), no kuriem labums ir tikai tāpēc, ka tie vispār ir piestiprināti pie mājas sienas, nevis tāpēc, ka šīs kameras kaut ko novērotu un filmētu. Taču novērošanas kamerai nav obligāti jāmaksā astronomiska summa (veikalos, kuros tiek tirgotas novērošanas sistēmas, tāpat kā velosipēdu veikalos, no sākuma vienmēr tiek mēģināts pārdot dārgāko variantu). Ir pieejami piedāvājumi, kuros ir apvienota saprātīga cena un augsta līmeņa funkcionalitāte. Tieši tādas ir šajā apskatā prezentētās "Xiaomi" novērošanas kameras. Tās nav dārgas, taču to funkcionalitāte mani apmierināja: spilgts attēls, labs skata leņķis, labi saskatāms attēls tumsā, precīza kustīgu objektu identificēšana. Visām trim kamerām ir moderna datu šifrēšanas tehnoloģija un MJA1 drošības mikroshēma, kas nodrošina, ka kameras ierakstītie videoieraksti tiek glabāti droši un netiks izplatīti tīmeklī.