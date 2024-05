Rīgas Tālmācības vidusskolas ceļš uz inovācijām izglītībā caur aprites ekonomikas prizmu

Tāpat, šī paša projekta ietvaros RTV sociālo zinātņu pedagogs Edgars Čerkovskis un direktora vietnieks informācijas tehnoloģiju jomā Ričards Kalniņš nesen devās uz Serbiju, vienu no sešām sadarbības valstīm, lai 3 dienu ilgā vizītē kopā ar partneriem no Vācijas, Itālijas, Spānijas un Portugāles novērtētu līdz šim paveikto darbu. Līdz šim tika izstrādāti 6 mācību moduļi, organizētas fokusgrupas, radīta mācību vide un praktiskās darbnīcas, kas jau nākamajā mācību gadā tiks integrētas skolas mācību vidē. Tā kā direktora vietnieks informācijas tehnoloģiju jomā Ričards Kalniņš pats veidojis skolas inovatīvo mācību vidi no nulles, tad praktiskās darbnīcas ļoti palīdzējušas integrēt un ieviest inovācijas šajā mācību vidē.