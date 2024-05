Izmanto jaunākās mākslīgā intelekta tehnoloģijas, lai uzlabotu kameras un displeja sniegtās iespējas, kā arī jaudīgu jaunu telefoto tālummaiņas objektīvu augstas kvalitātes attēliem no jebkura fotografēšanas attāluma.

2024. gada 15. maijs — Sony prezentē Xperia 1 VI, augstākās klases viedtālruni ar telefoto optiskās tālummaiņas objektīvu, kas ļauj fotografēt lielos attālumos, saglabājot kvalitāti un izcilu detalizāciju līdz x 7,1 tālummaiņai, ar plašu un lietotājam draudzīgu fokusa attāluma diapazonu no 85 mm līdz 170 mm. Šīs kameras uzlabotais objektīvs nodrošina iespēju uzņemt attēlus visos fokusa attālumos, neupurējot kvalitāti, ļaujot lietotājam uzņemt profesionālas fotogrāfijas ar lieliskiem bokē efektiem. 24 mm platleņķa objektīvs ir aprīkots ar "Exmor T for mobile" attēla sensoru, kas nodrošina lielisku veiktspēju vājā apgaismojumā, ātrgaitas AF (autofokuss), izmantojot AF izsekošanu, un cilvēka pozas novērtējumu, ko vada mākslīgā intelekta tehnoloģijas.

Izklaide tiek pacelta nākamajā līmenī, Xperia™ 1 VI displejs ir uzlabots, izmantojot mākslīgā intelekta tehnoloģijas, piemēram, attēla regulēšanas tehnoloģiju "Powered by BRAVIA ® ", kas savā displejā atveido Sony televizora BRAVIA attēla kvalitāti, savukārt skaļruņi ir uzlaboti, lai nodrošinātu izcilu skaņas kvalitāti.

Ar mākslīgā intelekta palīdzību uzņemtie fotoattēli pārsteigs ar savu profesionālā līmeņa kvalitāti

Tagad ar x 7.1 tālummaiņu – telefoto optiskās tālummaiņas objektīva fokusa diapazons ir no 85 mm līdz 170 mm, telefoto makro fotogrāfiju ar maksimālo palielinājumu aptuveni 2 x un minimālo fokusa attālumu 4 cm, pat bez īpaša makro objektīva.

Jauna kameras lietotne, kas ļauj lietotājiem izpaust savu radošumu vienkāršā un intuitīvā veidā.

Xperia Xperia 1 VI kameras lietotne ir saņēmusi lielu atjauninājumu, tostarp lietotājam draudzīgu lietotāja saskarni, kas nodrošina nevainojamu navigāciju. Šis jauninājums piešķir prioritāti vieglumam, nezaudējot pieejamo radošo rīku klāstu, piemēram, unikālus fotografēšanas režīmus, piemēram, PSM, un pielāgojamus krāsu sākotnējos iestatījumus, piemēram, "Creative Look". Jaunais Pro Video režīms, kas nodrošina precīzu iestatījumu kontroli video uzņemšanai, ļauj lietotājiem uzņemt fotogrāfijas un ierakstīt filmas ar intuitīvu vadību un precizitāti.

Jauns viedāks, gaišāks displejs

Augstākās kvalitātes skaņa ar un bez austiņām.

Xperia 1 VI ir jauna Premium audio shēma 3,5 mm vadu austiņām, jauns augstākas veiktspējas skaļrunis un unikālas audio tehnoloģijas, kas piešķir visai jūsu mūzikai apjomu, skaidrību un kvalitāti, ko tā ir pelnījusi, neatkarīgi no tā, vai izmantojat vadu, bezvadu austiņas vai stereo skaļruņi.

Xperia 1 VI saviem lietotājiem piedāvā jaunākās audio industrijas tehnoloģijas un formātus, tostarp augstas izšķirtspējas audio, augstas izšķirtspējas bezvadu audio, LDAC, Bluetooth®. LE Audio (zems enerģijas patēriņš) un Snapdragon skaņu. Apvienojumā ar noteiktām bezvadu austiņām AAC (Advanced Audio Coding) savienojuma režīms uzlabo skaņas kvalitāti pat rosīgā pilsētas vidē, ļaujot netraucēti baudīt to, ko katrs no lietotājiem izvēlas.

Labākā akumulatora veiktspēja Xperia 1 sērijā

Veiktspēja, lai ļautu jūsu radošumam lidot

Pārdomāts taktils dizains

Xperia 1 VI elegantā tekstūras aizmugures paneļa apdare sniedz papildu komfortu, funkcionalitāti un estētisku izskatu. Šāda tekstūra nodrošina labāku saķeri, un ciets stikla izliekts mikroveidojums kopā ar matētu izskatu padara to izturīgāku pret pirkstu nospiedumiem un virsmas skrāpējumiem, salīdzinot ar citiem materiāliem.

Vidi saudzējošs, iekļaujošs

Xperia 1 VI produktu kaste un primārā paplāte sastāv no Sony oriģinālā jauktā materiāla, kas sastāv no bambusa, cukurniedrēm un pārstrādāta papīra, ļaujot izmantot individuālu iepakojumu bez plastmasas. Papildu Sony pastāvīgajiem centieniem atteikties no plastmasas izmantošanas, plastmasas lente, ko izmanto pārvadāšanas kastu aizzīmogošanai, ir aizstāta ar papīru, lai padarītu iepakojumu videi draudzīgāku.