No maija CompuCash pašapkalpošanās kases sistēmas ir pieejamas uz prāmjiem, kas kursē uz Sāremā. Jau no pirmajām lietošanas nedēļām bija acīmredzams, ka rindas kļūst jūtami īsākas un klienti vairāk laika var pavadīt ēdiena baudīšanai vai interesantas grāmatas lasīšanai, nevis stāvēšanai rindā. Ar skaidru naudu joprojām var norēķināties pie kasieres - tā katrs var izdarīt sev piemērotu izvēli norēķiniem.

Muzeja u.tml. gadījumā klients var iegādāties digitālu biļeti tiešsaistē un ar šo pašu biļeti, to noskenējot, iekļūt muzejā.

Izvērtējot pašapkalpošanās kases, galvenokārt rodas trīs jautājumi:

Pārdevējiem ir jautājums, vai viņi vairs būs vajadzīgi? Atbilde - protams! Viņi aiztaupa sev rutīnas darba laiku, iegūstot to no klientiem, kuri paši sevi apkalpo, lai veiktu uzdevumus, kuriem nepieciešams vairāk domāšanas darba un radošuma. Tas var arī nozīmēt to, ka, pateicoties pašapkalpošanās kasēm, ir iespējams maksāt labākas algas pārdevējiem.