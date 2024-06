Visiem, kas gaida iespēju izmēģināt Microsoft Windows MI funkcijas – jaunākais ASUS Vivobook S 15 (S5507), uzņēmuma pirmais Copilot+ dators ar Windows 11 MI funkcijām būs pieejams no 18. jūnija! Iepriekšpasūtīšana ir pieejama no šodienas .

ASUS Vivobook S 15 (S5507) ar virkni modernu MI programmatūras funkciju no Microsoft, piemēram, Copilot, Live Captions un Recall, ne tikai nodrošina iespaidīgu funkcij klāstu, bet izceļas arī ar aparatūras kvalitāti. Aplūkosim to ciešāk:

Copilot+ dators iezīmē Qualcomm Snapdragon X Elite procesora debiju – tas ir pirmais procesors, kas īpaši paredzēts darbībai ar "Windows on ARM". Tehnoloģiju entuziasti par šo brīdi ir sapņojuši jau gadiem, slavējot šāda risinājuma priekšrocības salīdzinājumā ar tradicionālajiem klēpjdatoriem – piemēram, augstāku jaudu ar zemāku enerģijas patēriņu un krasi palielinātu akumulatora darbības ilgumu.

ARM procesori nodrošina ievērojami augstāku energoefektivitāti nekā to konkurenti, panākot maksimālu veiktspēju ar vien trešdaļu no līdzšinējā enerģijas patēriņa. Tas nozīmē neticamu akumulatora darbības ilgumu. Tāpat kā viedtālruņi, klēpjdatoriem, kas darbojas ar ARM procesoriem, spēj nodrošināt izcilu darbības un gaidstāves ilgumu, kas mērāms vairākos desmitos stundu – tas būtiski atšķiras no līdz šim ierastā klēpjdatoru darbības ilguma.