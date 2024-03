No uzspridzinātās konstrukcijas gala kā izspūruši mati rēgojās armatūras mudžeklis, bet no sadragātās brauktuves ūdenī vēlās krievu bruņutransportieri. Kā tādas aitiņas pāri sētai, kuras skaitīt pirms miega. "Cehs.lv" Mākslīgā intelekta laboratorijas Ģeopolitikas katedras lektors Kristaps Āls apmierināti ņurdēja, knosoties gultā. Sapnis bija tik jauks. "Bam!" – un vēl viena "Taurus" raķete ietriecās jau sen izpostītajā tiltā pār Kerčas šaurumu. K. Āls pamodās, laimīgi smaidīdams. Pa griestiem dejoja rīta saules zaķīši, un smaids no K. Āla sejas pazuda. Atkal tikai sapnis.