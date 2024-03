Taivāna bija viena no nedaudzajām valstīm, kas spēja saglabāt labus ekonomiskos rādītājus 2020. un 2021. gadā (Covid-19 pandēmijas laikā). Taivānas ekonomika pat pieredzēja izaugsmi, nostiprinoties no vidēji 2,8% 2016.–2018. gadā līdz 4,5% 2019.–2021. gadā. To veicināja straujais ražošanas un eksporta kāpums rūpniecības nozarē, stimulējoša monetārā un fiskālā politika un nepārtraukts investīciju līmeņa pieaugums. Salas augsto tehnoloģiju nozare ir guvusi lielu labumu no pieaugošā globālā pieprasījuma un nostiprinājusi savas vadošās pozīcijas sarežģītu mikroshēmu ražošanā.