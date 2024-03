Jau vairākus gadus finanšu sektorā saistībā ar finanšu noziegumu novēršanas uzraudzību runājam par vajadzību izmantot uz riskiem balstītu pieeju. 2019. gada beigās, stājoties Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) vadītājas amatā, mans mērķis bija panākt, lai no stingrām un detalizētām regulatīvām prasībām mēs Latvijā pārietu uz tādu pieeju, kas komercbankām ļauj pašām vērtēt klientu riskus un atbilstoši tos vadīt. Godprātīgu klientu, kam piemīt zems risks, vērtēšanas procedūrām būtu krietni jāatšķiras no tām, kas piemērojamas sarežģītām uzņēmumu struktūrām. Šo četru gadu laikā paveikts daudz, bet kas vēl jāpaveic?

Vēsturiskais mantojums

Runājot par Latvijas komercbanku sektoru, svarīgi atcerēties, ka tas nav viengabalains un ka tās nav tikai četras lielās, universālās bankas. Kopumā Latvijā darbojas 13 bankas, bet lielākā daļa no tām ir specializējušās noteiktās tirgus nišās.

Riska apetīte Latvijas komercbankās joprojām ir dažāda, bet mudinājumus uzņemties lielāku risku gan augstāka riska klientu apkalpošanā, gan kreditēšanā visgausāk sadzird tās komercbankas, kas tik tiešām var atļauties kļūt drosmīgākas. Kas pie tā vainojams? Visticamāk, tā ir rūgtā pieredze, kuru veido daudzu vēsturisku apstākļu virkne. Taču pirmkārt tie ir politiski noteiktie valsts ekonomikas un finanšu sektora ilgtermiņa mērķi vai to trūkums. Piemēram, "Latvija kā tilts starp Austrumiem un Rietumiem" un ciešās ekonomiskās saites ar bijušajām PSRS valstīm diemžēl Latvijā ieviesa arī Austrumu valstu uzņēmējdarbības tradīcijas, kas iepriekš Latviju padarīja par ķīlnieci saistībā ar naudas atmazgāšanas riskiem, bet pašlaik nozīmē augstu sankciju apiešanas risku.

Bankas nav ātrās reaģēšanas vienības

Tāpat kā "tilts no Austrumiem uz Rietumiem" arī uzstādījums, ka "Latvija vairs nav un nebūs vieta, kur notiek pretlikumīgas darbības ar naudas atmazgāšanu", bija politisks, un pēc 2018. gada notikumiem tam sekoja virkne izmaiņu likumos un stingras prasības finanšu sektoram. 2020. gada sākumā, kad Latvijai izdevās izvairīties no tā saucamā "pelēkā saraksta", atkal mainījās politiskā retorika, norādot, ka "regulējums ir pārāk stingrs un Latvija ir pārcentusies". Kā uz šo politiskā kursa maiņu reaģē finanšu sektors? Komercbankas noteikti nav ātrās reaģēšanas vienības. Bankās pārmaiņas norit plānoti un mērķtiecīgi, lēmumi tiek izsvērti, pieņemti ilgtermiņā, un to ieviešanai ir paredzētas investīcijas gan saistībā ar tehnoloģiskajiem risinājumiem, gan arī atbilstošām darbinieku prasmēm un resursiem. Procesiem ir sava veida inerce, kas, protams, nav attaisnojums, lai neveiktu pārmaiņas, tomēr ir vērā ņemams fakts.