Kad tikts galā ar Maskavas namu un Maskavas ielu, kāpēc izdevīgā brīdī neķerties klāt “Maskavas baznīcai”? Šobrīd LPB sevis pašas labā būtu jāizšķiras par smagiem, pat it kā neiespējamiem politiskiem lēmumiem un paziņojumiem. Tai vēlreiz jāapliecina lojalitāte Latvijas valstij un kaut vai deklaratīvi jādistancējas no visādi tālā Maskavas patriarha Kirila pārcentīgās kalpošanas Kremļa “cēzaram”. Tāds solis konfesiju pasargātu no uzspiestas brutālas transformācijas – to, šolaiku farizeju uzkultas publiskas histērijas brīdī pakļaujoties masu kaislībām, nāktos veikt mūsu valstsvarai jeb “cēzaram” – vai pat izdeldēšanas centieniem.