Jau kādu brīdi sabiedrībā noris diskusija par iespējām pārtraukt tirdzniecību ar Krieviju un šādas rīcības sekām. Īpaši tās uzplaiksnīja pēc informācijas nonākšanas atklātībā par mangāna rūdas tranzītu caur Latviju un Igauniju. No vienas puses ir morālie apsvērumi, no otras ekonomiskā realitāte un Latvijas starptautiskās saistības. Valdību veidojošās partijas, pēc diskusijas par šo situāciju kā pirmo soli vienojās ierosināt Eiropas Savienībai iekļaut mangāna rūdu sankciju sarakstā. Ilgākā termiņā neizbēgami virzāmies uz tirdzniecības ar Krieviju arvien lielāku ierobežošanu, līdz pat pilnīgai pārtraukšanai.

Pēc neatkarības atgūšanas viens spēcīgs politisks virziens Latvijā ir bijis – Latvijas kā tilta starp austrumiem un rietumiem veidošana. Nav noslēpums, ka šī politiskā virziena aizstāvji ir bijuši gan bijušie, gan esošie politiķi, kuriem pašiem pieder uzņēmumi ostās. Kas ir šīs politikas rezultāts? Banku sektorā tā beidzās ar katastrofālām sekām gan tautsaimniecībai, gan ikvienam banku klientam. Transporta jomā – izveidots tranzīta koridors ar nerealizējamu kravu caurlaidību. Tā vietā, lai investētu pasažieru pārvadājumos, no kuriem iegūtu visi Latvijas iedzīvotāji, tika investēts tajā, lai pēc iespējas vairāk varētu pārvadāt kravas. Kā sekas mēs redzam to, ka tikai šogad Latvijā sākuši kursēt jauni pasažieru vilcieni.

Globalizācijas iespaidā Latvija, Eiropa un pasaule ilgstoši ir būvējusi tirdzniecības saites, kas nodrošināja ekonomikas izaugsmi un arvien pieaugošu labklājību. Krievija bija daļa no šīs globālās piegāžu ķēdes. Labumu guva visi – pircēji, pārdevēji un pārvadātāji. Saiknes ir tik stipras, ka atsevišķās jomās Krievijas izejvielu, piemēram, graudu, piegāde joprojām aizņem ievērojamu tirgus daļu Eiropā. Krievija pārdeva savus resursus, bet Eiropas uzņēmumi savas preces ar augstu pievienoto vērtību – dažāda veida mašīnas, sākot no vilcieniem, beidzot ar ciparvadāmām frēzmašīnām.

Latvija, būdama Eiropas Savienības dalībvalsts, ir uzņēmusies starptautiskās saistības, kas saistās ar brīvu preču un pakalpojumu kustību, tai skaitā attiecībā uz to, ka tiks nodrošināts tranzīts caur Latvijas teritoriju. Ārējā tirdzniecība ir ekskluzīva Eiropas Savienības kompetence un Latvija spēj ietekmēt to tikai caur kopējiem lēmumiem. Spēja pildīt uzņemtās saistības tiek nemitīgi vērtēta no starptautisko partneru puses. Jāatgādina, ka Latvijā NATO ietvaros ir izvietoti 11 sabiedroto valstu bruņoto spēku pārstāvji, kā arī ASV vienības. Šīs valstis uzmanīgi vēro valdības rīcību un augstu novērtē prognozējamas un izprotamas darbības.

Tirdzniecības pārtraukšanai ar kaimiņvalsti būs arī ekonomiskas sekas. Rīgā, Liepājā un Ventspilī ostās joprojām tiek nodarbināts ievērojams cilvēku skaits. Latgalē tiek nodarbināti dzelzceļa uzņēmumu darbinieki, kuri apkalpo kravu plūsmu. Pēkšņa tirdzniecības pārtraukšana radītu ievērojamu triecienu gan pa šo cilvēku un viņu ģimeņu labklājību, gan arī pa valsts budžetu. Tālejošas sekas tirdzniecības pārtraukšanai būs uz nacionālo dzelzceļa uzņēmumu un veidu, kā tiek finansēts dzelzceļš – tas būs jāfinansē no budžeta, nevis no tranzīta peļņas. Šajā trauksmainajā laikā pašu izraisīta ekonomiska un finanšu mini krīze diez vai ir nepieciešama. Finanšu resursi ir vajadzīgi gan pašu aizsardzības spēju stiprināšanai, gan arī citiem sabiedrības pieprasījumiem, piemēram, iekšējā drošībā, izglītība, veselība u.c., kas visi saistās ar paaugstinātiem budžeta izdevumiem.

Kā viens no galvenajiem atturošajiem iemesliem tirdzniecības saišu saraušanai ir ekonomiskās un finansiālās sekas. Tomēr, ir veids kā tās mazināt – darīt to pakāpeniski. Tas arī neizbēgami pašlaik notiek ar katru jaunu Eiropas Savienības sankciju kārtu. Pēc spiediena no dalībvalstīm, tai skaitā no Baltijas valstīm, Eiropas Komisija apsver noteikt tarifus Krievijas izcelsmes graudiem. Tas ir nozīmīgs pavērsies un parāda, ka pārliecināšana un skaidrošana, kuru veikusi arī Latvija nav bijusi veltīga. Mangāna rūdas iekļaušana sankcijās ir vēl viens sasniedzams mērķis, lai tās aprite caur Eiropas Savienības dalībvalstīm vairs nenotiktu.