Mākslīgajam intelektam nav prasmju, bet ir saturs

Izglītības sistēmas digitālā optimizācija, bet nākotnē vajag digitālo transformāciju

Nepieciešamas digitāli pedagoģiskās kompetences

Konferences noslēguma daļā izglītības eksperti diskutēja, kā paaugstināt pedagogu digitālo kompetenci. Diskusijā teiktajā sadzirdēju to, ka papildus profesionālajām prasmēm skolotājam ir nepieciešama tieši digitāli pedagoģiskā kompetence, lai viņš izprastu "kā virzīs skolēnu cauri digitālajai videi un palīdzēs viņam sasniegt mācību mērķus". Diskusijā līdzīgi kā iedvesmas runās no visiem runātājiem izskanēja domas par to, ka mācību process mainās un vēl mainīsies, jo mākslīgais intelekts ir klātesošs, tāpēc skolotājam ir jāmaina procesu vadība klasē no ierastajiem paņēmieniem uz veidu, kā veicināt izziņas procesu ar prasmīgu tehnoloģiju izmantošanas starpniecību, vienkāršoti sakot - "jāmāca uzdot jautājumus un interpretēt atbildes".