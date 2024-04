Pirmajā jeb emisiju mazināšanas jomā parasti piemin cīņu ar transporta un ražošanas radītajiem izmešiem. Liels emisiju avots ir fosilo materiālu izmantošana būvniecībā. Latvija kā ekonomiski jauna valsts, salīdzinot ar, piemēram, veco Rietumeiropu, nav apskaužamā situācijā – ja citiem rūpnīcas un transporta infrastruktūra ir sen uzbūvēta un to atliek modernizēt, mūsu valstī lielie būvdarbi vēl tikai priekšā. Jo Latvijas ekonomiku neglābs tikai veco rūpnīcu pārbūve par tirdzniecības centriem vai šādu centru jaunbūve no importēta skārda vai putuplasta, kuriem, protams, formāli arī ir nozīme iekšzemes kopprodukta veidošanā un nodarbinātības veicināšanā.

Attiecībā uz zemes sektoru (zemes izmantošana, zemes izmantošanas maiņa un mežsaimniecība jeb ZIZIMM un lauksaimniecība) – par lielāko izmešu avotu tiek uzskatīta lauksaimniecība, galvenokārt kūdras augšņu un mēslojuma izmantošanas radīto emisiju dēļ. Arī meža darbos, protams, strādā tehnika, un mežizstrādes laikā emisiju daudzums pieaug, taču jau pēc 7–15 gadiem bilance kļūst pozitīva, pateicoties CO 2 piesaistei atjaunotajās mežaudzēs. Mežzinātnes institūta "Silava" kompetencē kopš 2008. gada ir visa ZIZIMM sektora SEG emisiju un oglekļa dioksīda (CO 2 ) piesaistes aprēķini klimata politikas ietvarā, tomēr institūta darba specifika vairāk vērsta uz meža ekosistēmu. Netrūkst arī zinātnisku datu par zālāju, aramzemju un mitrāju nozīmi klimata neitralitātes aprēķinos, un darbs pie apsaimniekošanas ietekmes kvantitatīva novērtējuma turpinās.

Klimata neitralitāti sasniegt kavē Latvijas meža vecumstruktūra un meža nozares vēsture. 90. gados Latvijā kokrūpniecība, salīdzinot ar mūsdienām, bija savas attīstības sākumā, tādēļ par koku ciršanu, īpaši privātajā sektorā, liela interese nebija. Latvijā gadā nocirta apmēram 1% no meža platības jeb 10 gados apmēram 300 000 ha mežaudžu. Mūsdienās mēs runājam par 1,5% koku ciršanas intensitāti meža atjaunošanas cirtēs. Atskaites punkts klimata neitralitātes rēķinos mūsu valstij ir visai neizdevīgs, bet, kā teiktu gudri cilvēki, tāda ir dzīve, un mums ar to jātiek galā pašiem.

Viens "scenārijs" varētu būt meža darbu pārtraukšana Latvijā. Grupiņa Latvijas iedzīvotāju pašizdomātu "dabas aizsardzības" mērķu vārdā par to, visticamāk, līksmotu. Šāds notikums emisijas no meža zemes īslaicīgi samazinātu. Tomēr droši ir arī tas, ka šāds risinājums pārlauztu tā saucamo Latvijas ekonomikas mugurkaulu, kā meža nozari ir dēvējis ne viens vien Latvijas valdības vadītājs. Šāds lēmums īstermiņā atļautu izvairīties no mežizstrādes emisijām, bet radītu smagas sekas meža spējai piesaistīt oglekli nākotnē, mežiem un kokiem tajos novecojot, trupējot un atmirstot. Lēmums iztukšotu oglekļa krātuvi Latvijas koksnes produktos un pārtrauktu koksnes biokurināmā piegādes, tādēļ īslaicīgais ieguvums ātri pārvērstos par neatgriezenisku zaudējumu. Šāds "scenārijs", protams, būtu muļķība vai pat nejēdzība. Vislielākā.