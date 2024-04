Dzīvojot ASV, man arvien prātā ir dzimtene un tās tēls plašajā pasaulē. Tādēļ pirms kāda laika pasāku amerikāņiem jautāt: "What pops up in your mind, when you hear name Latvia?" Vairākas reizes saņēmu atbildi: "Basketball, Sabonis..." Daži bija tik zinoši vēsturē un ģeogrāfijā, ka spēja pateikt: "You were part of Russia, but now you are independent." Bet ar to arī amerikāņu Latvijas zināšanas bija izsmeltas. Esmu saticis vien dažus, kuri zināja par brīnišķajām Baltijas jūras pludmalēm, sēnēm, tīro, zaļo dabu, skaistajiem Dziesmu svētkiem, māksliniekiem, sportistiem vai mūsu industrijām, ievērojamiem uzņēmumiem un to ražotiem populāriem produktiem.