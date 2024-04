Profesionāls atbalsts no malas

Ja, izjūtot paaugstinātu stresu vai saskaroties ar izdegšanas simptomiem, darbinieks var vērsties pēc atbalsta pie vadītāja, kur šādā situācijā vērsties pašam vadītājam? Lai atrastu piemērotāko risinājumu, svarīgi definēt, kas ir lielākie riska faktori, ar kuriem saskaras vadītājs. Organizācijas vadītājs ir atbildīgs ne tikai par komandas labbūtību, bet arī par izvirzīto mērķu sasniegšanu. No vienas puses, ir akcionāri, kuri sagaida rezultātus, no otras puses – komanda, kam nepieciešams atbalsts, iedvesma un motivācija. Lai sasniegtu mērķus, vadītājam nereti jāpieņem arī nepopulāri lēmumi, piemēram, par kādas amata pozīcijas likvidēšanu, darbinieku skaita samazināšanu u. tml. No personīgās pieredzes varu teikt, ka empātiskiem vadītājiem šādu lēmumu pieņemšana ir ļoti smaga un rada paaugstinātu stresu, tāpēc ir jāmācās nodalīt cilvēcisko no profesionālā. Situācijās, kad tiek pieņemts lēmums par kāda darbinieka atbrīvošanu, vērtīgs