Restarts jeb "nonullēšanās" ir daudzās jomās labi zināms, bieži pat ļoti vēlams solis, kas dod iespēju kādu procesu vai darbību pilnībā pārvērtēt un sākt no jauna. Šonedēļ Satversmes tiesa ar savu spriedumu atzina, ka viens no punktiem pirms diviem gadiem pieņemtajos Ministru kabineta noteikumos, kas deva iespēju īpašniekiem efektīvāk saimniekot savos mežos, ir atceļams tā sākotnējā redakcijā. Manuprāt, vēsturisks lēmums, kam būtu pilnībā jārestartē pieeja turpmākai zemes izmantošanas politikai, vides aizsardzības platības stingri nodalot no saimnieciskajām teritorijām, abām pusēm vienai otras lauciņā vairāk nejaucoties.