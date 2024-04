Izrādās, ka mēs no ES valstīm ar labākajiem rādītājiem atpaliekam divas līdz trīs reizes atkarībā no tā, kuras nozares vai sektora rādītājus aplūkojam. Tātad, vai mēs patiešām esam trīs reizes slinkāki par somiem vai zviedriem?

Otra iespēja ir ražot ļoti lielus daudzumus. Diemžēl mēs, visticamāk, nekad nevarēsim konkurēt apjomu ziņā ar Ķīnu, kur ir tūkstošiem reižu vairāk cilvēku un teju neierobežots daudzums citu resursu. Atceros kāda uzņēmēja stāstu par to, kā viņš no Ķīnas saņēma konteineru, pilnu ar 43. izmēra ziliem vīriešu krekliem ar garām piedurknēm. Veselu konteineru! Tie visi bija izgatavoti precīzi pēc pasūtītāja parauga.

Tādējādi daudzas no mūsu tautsaimniecības problēmām rada ekonomikas struktūra. Tiesa, mēs ražojam arī dārgas elektroniskās ierīces, taču tas tiek darīts ar apakšuzņēmuma līgumiem, tāpēc mēs neredzam mūsu ražošanas galarezultātu – peļņu. To saņem Skandināvijas uzņēmumi.

Ja "lētu" produktu kāda iemesla dēļ var pārdot par augstu cenu, tad tas palielina arī produktivitāti. Diemžēl bieži vien izrādās, ka dārgākiem produktiem ir nepieciešamas labākas tehnoloģijas, dārgāki materiāli un izglītotāks (dārgāks) darbaspēks. Tādējādi šie aspekti šos produktus no ražošanas viedokļa padara dārgākus.

Tikmēr mums ir jāsamierinās ar to, ka autobusa šoferis no Stokholmas ir trīs reizes produktīvāks nekā viņa kolēģis Rīgā, Tallinā vai Viļņā, neskatoties uz to, ka šis zviedru autobusa šoferis dzimis Baltijā.