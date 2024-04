Eiropa salīdzinoši ilgu laiku ir dzīvojusi ar apziņu, ka propaganda attiecas uz autoritāriem un totalitāriem režīmiem. Taču Covid-19 krīzes laikā dezinformācijas infodēmija (termins radies no vārdu "informācija" un "pandēmija" apvienojuma un apzīmē strauju grūti pārbaudāmas informācijas izplatību) likusi arī eiropiešiem pamosties.

Interneta un sociālo tīklu laikmetā infodēmija nozīmē, ka dažādu faktu, sazvērestības teoriju, spekulāciju un baumu kombinācija ar informācijas tehnoloģiju palīdzību tiek izplatīta plašā mērogā ar mērķi sēt apjukumu un ietekmēt sabiedrisko domu noteiktā virzienā. Ar šāda "informatīvā kokteiļa" palīdzību ir bijis iespējams ietekmēt pasaules ekonomiku, politiku un drošību tādā mērogā, kam nav līdzīgu fiziskajā realitātē. Kā norādījis amerikāņu komentētājs un politikas procesu analītiķis Deivids Rotkopfs, ar dezinformācijas palīdzību pēdējos gados ir izdevies provocēt rasistiskas un ksenofobiskas jūtas dažādās sabiedrībās, kurināt naidu un vairot neuzticību starp sabiedrības grupām, veicināt vispārējo trauksmi sabiedrībā, sašķeltību, radīt sociālos nemierus un provocēt ļaudis uz atklātu vardarbību (David Rothkopf, The Washington Post, 11 May 2023).

Covid-19 krīze lieliski parādīja ES un citu demokrātisko valstu vājo sagatavotību cīņā ar destruktīvu propagandu. Šo vājumu ES ir izdevies nedaudz mazināt Krievijas iebrukuma Ukrainā kontekstā – te gan atsevišķas valstis, gan Eiropas Komisija un citas starptautiskas organizācijas daudz nopietnāk pievērsušās faktu pārbaudes un dezinformācijas atmaskošanas aktivitātēm. Tomēr nedrīkst novērtēt par zemu tos izaicinājumus, kurus saistībā ar cilvēku spējām atšķirt melus no patiesības rada gan emocionālais nogurums no kara, gan atšķirīgais medijpratības līmenis un nepietiekami attīstīta analītiskā domāšana. Turklāt, tuvojoties Eiropas Parlamenta vēlēšanām, var just, kā dezinformācijas vilnis pieņemas spēkā.