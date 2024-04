Visticamāk, ikviens no mums ir dzirdējis par to, cik svarīga ir primārā profilakse – pasākumi, kas vērsti uz kardiovaskulāro slimību attīstības novēršanu vai aizkavēšanu. Te svarīgs ir aktīvs dzīvesveids, veselīga pārtika, regulāras vizītes pie sava ģimenes ārsta un vajadzības gadījumā arī medikamentu lietošana tādu riska faktoru korekcijai kā, piemēram, paaugstināts asinsspiediens vai lipīdu līmenis. Lai gan šajā jomā joprojām daudz darāmā, šoreiz gribētu piedāvāt plašāku diskusiju par sekundāro profilaksi.

Kas ir sekundārā profilakse?

Kas jāzina pacientam?

Mūsdienās internets piedāvā arvien vairāk informācijas, tai skaitā par dažādiem uztura bagātinātājiem, diētām un citām metodēm veselības uzlabošanai. Tomēr, it īpaši, ja diagnoze jau ir noteikta, ir ļoti svarīgi lietot tieši tās zāles, kuras ir izrakstījis ārsts, un lietot tās tieši tādās devās, kā noteikts. Viena no biežākajām kļūdām ir medikamentu lietošanas pārtraukšana, kad šķiet, ka kopumā sajūta jau ir labāka, vai arī medikamentu lietošana mazākās devās. Taču šādā veidā savai veselībai drīzāk nodarīsim pāri.

Kas jāuzlabo valstiskā līmenī?

Raksts balstīts datos no jaunākā pētījuma par sekundāro profilaksi: “How can we Improve Secondary Prevention of Cardiovascular Disease?”, London School of Economics and Political Science, 2024.