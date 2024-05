Retās slimības ir viens no medicīnas un sabiedrības lielākajiem izaicinājumiem, kas prasa gan zinātnisku progresu, gan sabiedrības atbalstu. Latvijā pēdējo gadu laikā ir veikti nozīmīgi soļi reto slimību diagnostikas un ārstēšanas uzlabošanā, tomēr joprojām viens no akūtākajiem izaicinājumiem, kas ietekmē pacientu piekļuvi nepieciešamajai aprūpei, ir finansējuma neesamība kompensējamo medikamentu iegādei vai šādu medikamentu nepieejamība Latvijā, kas pacientus, zinātnes progresu un ārstus daudzās situācijās ieliek spīlēs. Turklāt nupat pieņemtais Veselības ministrijas lēmums šogad nepiešķirt finansējumu jauno reto slimību medikamentu iekļaušanai kompensējamo medikamentu sarakstā ir straujš lēciens atpakaļ, vēl vairāk palielinot plaisu starp situāciju Latvijā un Eiropā.

- Latvijā aizvien trūkst medikamentu visām diagnozēm par spīti tam, ka medikamentu saraksts no gada uz gadu tiek atjaunināts un papildināts. Daudzas retās slimības, par kurām ir zināms, ka to ārstēšanai ir pieejama veiksmīga terapija, Latvijas pacientiem kļūst par nepārvaramu izaicinājumu.

Ja paraugāmies uz situāciju kaimiņvalstīs, Igaunija un Lietuva medikamentu pieejamības un ārstēšanas iespēju ziņā ir Latvijai aizsteigušās garām. Piemēram, Lietuvā kopš 2017. gada finansējums ļoti retām slimībām jau ir palielināts 5 reizes - no 4 miljoniem eiro līdz 20 miljoniem eiro; 2023.gadā, salīdzinot ar 2022. gadu, kompensējamo zāļu un medicīnisko palīglīdzekļu izdevumi ļoti retām slimībām pieauga par trešdaļu, no 15,63 miljoniem eiro līdz 20,53 miljoniem eiro. Raugoties uz Latviju, līdz šim Veselības ministrijas uzņemtais virziens kopumā ir bijis pareizs, un reto slimību nozarē jutām atbalstu vairāku gadu garumā, tomēr nupat pieņemtais lēmums nepiešķirt papildu finansējumu jauno reto slimību medikamentu iekļaušanai kompensējamo medikamentu sarakstā ir solis atpakaļ.

Lai gan izpratne par retajām slimībām un to ārstēšanu Latvijā pakāpeniski uzlabojas visos līmeņos, lielākā problēma ir finansiālā seguma nepietiekamība pozitīvu pārmaiņu realizācijai. Viens no piemēriem ir izstrādātais plāns reto slimību jomā 2023.–2025.gadam. Plānā izteiktie mērķi un vajadzības ir reālas, tomēr to izpilde šķiet kā attāls sapnis, kas tiek bremzēts finansējuma trūkuma dēļ. Attīstītās valstīs reto slimību ārstēšanas finansiālais slogs ir valsts atbildība, tāpēc mans piecgades profesionālais sapnis par reto slimību jautājumu virzību Latvijā ir saistīts ar pietiekama finansējuma nodrošināšanu no valsts budžeta līdzekļiem, lai pilnībā tiktu segtas reto slimību pacientu ārstēšanas un diagnostikas izmaksas, veicinot piekļuvi jaunākajām ārstniecības terapijām un medikamentiem, kā arī atbalstot pētniecību un starptautisko sadarbību reto slimību jomā.