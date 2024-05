Ukrainas reakcija bijusi drosmīga, noturīga un apņēmīga. Tomēr izskanēja šaubas, vai Eiropa varēs un vai gribēs reaģēt politiski, ņemot vērā to, cik ļoti atkarīgi bijām kļuvuši no Krievijas enerģijas. Pirms kara, 2021. gadā, aptuveni 45 % no Eiropas gāzes, teju puse no naftas importa un gandrīz trešdaļa ogļu nāca no Krievijas.