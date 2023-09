Aizvadītajā vasarā Francijā stājies spēkā likums, kas aizliedz lidojumus starp pilsētām, ja šo ceļu mazāk nekā divarpus stundās var mērot ar vilcienu. Šādas iniciatīvas mērķis ir CO2 izmešu un citu emisiju samazināšana. Arī citas Eiropas valstis sper izlēmīgus soļus šajā virzienā, mudinot avio transporta vietā izvēlēties vilcienus.

Lidojuma vietā izvēlēties ceļot ar vilcienu šobrīd ir modē, ja tā var teikt. Dzelzceļa nozare ir nepārtrauktā attīstībā un līdz ar to attīstās arī dzelzceļa infrastruktūra – jaunākie maršruti kļūst arvien modernāki un ērtāki, nodrošinot lietotājiem draudzīgu pieredzi. Eiropā pēdējos gados atklāti vairāki jauni dzelzceļa maršruti, piemēram, Milāna - Parīze. Tā ceļošanas ilgums ir aptuveni septiņas stundas, un tas pieejams par ļoti demokrātiskām cenām, sākot no 29 eiro. Šādu līdzīgu piemēru netrūkst. Jaunatklāti vilciena maršruti ir arī Brisele - Berlīne, Prāga – Cīrihe, Berlīne – Stokholma, Amsterdama – Cīrihe un citi.

Vispirms, aizlieguma galvenais mērķis ir CO2 un citu emisiju samazināšana. Ceļošana elektrificētā ātrgaitas vilcienā īsu lidojumu (vai tālsatiksmes brauciena ar automašīnu) vietā ir daudz "tīrāka" un videi saudzīgāka izvēle, it īpaši, ja enerģija tiek ražota no atjaunojamiem avotiem.

Interesanta pieeja ir Austrijai, kura ieviesa īpašu nodokli lidojumiem, kas ir īsāki par 350 km, kā arī aizliegumu tiem aviosabiedrību savienojumiem, kas ir trīs stundu brauciena attālumā no dzelzceļa. Kas nozīmīgi, Austrijā jau strādā dzelzceļa un gaisa transporta integrācija dažiem pakalpojumiem, piemēram, eksprestilts no Vīnes centra uz lidostu ar iespēju reģistrēt bagāžu brauciena sākumā, nevis lidostā. Tāpat, paplašinoties "RailJet" (ātrgaitas dzelzceļa pakalpojums Eiropā, ko nodrošina Austrijas Federālais dzelzceļš un Čehijas dzelzceļš) zīmolam, ir pieaudzis tiešo savienojumu skaits un tagad tiek piedāvāti pakalpojumi gan Austrijā, gan arī uz Šveici, Vāciju, Čehiju, Slovākiju, Ungāriju un Itāliju.

To, cik ilgs laiks būtu nepieciešams šādas iniciatīvas ieviešanai Latvijā, prognozēt ir grūti, jo ir vairāki priekšnoteikumi. Vispirms, ir jābūt attīstītai dzelzceļa infrastruktūrai, kā arī pakalpojumu sniedzējiem būs jāizvērtē ekonomiskie apsvērumi, kas var būt atkarīgi no tādām jomām kā nodokļu politika.

Attiecībā uz īso reisu skaita samazināšanu ir divi galvenie scenāriji: dzelzceļa savienojumi starp lielākajām pilsētām un dzelzceļa izmantošana kā viena no tālo reisu daļām. Pirmais ir vienkāršāks pakalpojumu plānošanas un sniegšanas ziņā, un infrastruktūras ziņā attiecīgās teritorijas jau ir iekļautas Rail Baltica projektā. Attiecībā uz ciešāku dzelzceļa un gaisa transporta integrāciju garākos ceļojumos Rail Baltica programmā jau ir iekļautas stacijas lidostās vai to tuvumā un tiek strādāts pie tā, lai varētu ieviest tādus pakalpojumus kā integrēta bagāžas apstrāde. Nākotnes vīzija šādam gadījumam būtu pasažieris, kas iekāpj vilcienā Kauņā uz lidojumu no lidostas "Rīga". Cita iecere būtu pasažieris, kas reģistrē bagāžu Pērnavā uz lidojumu no Tallinas, kam būtu nepieciešami tāda līmeņa bagāžas izsekošanas infrastruktūras pakalpojumi, kādi pieejami aviācijā.