3. oktobris, kas Vācijā tiek atzīmēts kā nacionālie svētki – Vācijas Vienotības diena (skatīt Raimonda Cerūža rakstu "Vācijas atkalapvienošanās" "Nacionālajā enciklopēdijā"), ir labs iemesls domām par vācu valodu (skatīt Inetas Balodes rakstu "Vācu valoda" "Nacionālajā enciklopēdijā"). Latvijas teritorijā reiz bijusi gan valdošā mazākuma varas, gan vairākuma zināšanu un literatūras pirmavots, gan mazākumtautības – vācbaltiešu, gan nacistiskās Vācijas okupācijas, visbeidzot, PSRS okupācijā "tikai un vienīgi" svešvaloda, 21. gadsimtā vācu valoda Latviju var saukt ja ne gluži par mājām, tad par vietu, kurā daudzi to uzņem draudzīgi.

Mēdz uzskatīt, ka pirmais iespaids ir izšķirošs. Vismaz viens no pirmajiem. Ja runājam par vācu valodu, tad tam jāpiekrīt. Lai arī kāda būtu bijusi citu izdevumu saturiskā un/vai poligrāfiskā kvalitāte, kā īpašu vienmēr atminēšos Egona Tālivalža Ziediņa (1926.–2018.) mācību grāmatu "Vācu valodas gramatikas rokasgrāmata 4.–8. klasei" (Rīga, "Zvaigzne", 1988.) ar Gunāra Bērziņa (1927.–1999.) ilustrācijām. Ilustratīvais materiāls to padarīja īpašu ne tikai uz citu mācību grāmatu izskata, bet jo īpaši uz satura fona. Šķiet, daudzi arvien nav pamanījuši, ka nozīme ir ne tikai saturam, bet arī formai. Būtu fantastiski, ja mācību grāmatas, un ne tikai valodu apguvei, ilustrētu, piemēram, Māris Bišofs, Ernests Kļaviņš, Agris Liepiņš, Ēriks Ošs, Romans Vitkovskis, Gatis Šļūka un/vai Zemgus Zaharāns.



Ir teju vai neiespējami "pārcelt" skolas izjūtas no 20. gadsimta 80. gadu sākuma un vidus jeb stagnācijas izskaņas un sekojošajiem pirmajiem pārkārtošanās gadiem, teiksim, no 1985. līdz 1987. gadam (skatīt Dainas Bleieres rakstu "Perestroika" "Nacionālajā enciklopēdijā"). Mācīties vācu valodu nozīmēja it kā cerību (varbūt, bet nav solīts) kādreiz un "par īpašiem nopelniem" nokļūt (vai precīzāk – "tikt izlaistam") Vācijas Demokrātiskajā Republikā (skatīt Raimonda Cerūža rakstu "Vācijas Demokrātiskā Republika" "Nacionālajā enciklopēdijā"). Tā būtu iespēja ar trīsām sirdī paskatīties uz "Berlīnes mūri" (skatīt Raimonda Cerūža rakstu "Berlīnes mūris" "Nacionālajā enciklopēdijā"), uz to, kas "mūs" "aizsargā" no "viņiem" (vai otrādi — "viņus" "aizsargā" no "mums"). Optimisti varētu bilst, ka grāmatas vācu valodā arī PSRS okupācijā varēja iegādāties Rīgas grāmatnīcā "Globuss". Protams. Līdzīgi kā Vācijas Sociālistiskās vienības partijas (Sozialistische Einheitspartei Deutschlands) laikrakstu "Neues Deutschland" ("Jaunā Vācija") vismaz vienā Rīgas kioskā. Apliecinu, ka abas minētās iespējas izmantoju.