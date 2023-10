No visiem Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas (Austrumu slimnīca) Neatliekamās medicīnas un pacientu uzņemšanas klīnikā nogādātajiem pacientiem 2023. gada astoņos mēnešos stacionārā uzņemti tikai 37%. Tātad vairāk nekā pusei pacientu ar sūdzībām veselības problēmas ir bijušas salīdzinoši vieglas un Neatliekamās medicīnas un pacientu uzņemšanas klīnikas vietā palīdzību būtu bijis iespējams saņemt ārpus stacionāra. Šie pacienti stundām ilgi ir gaidījuši rindā, kas, protams, raisa neapmierinātību, lai pēc ilgās gaidīšanas, ārstu apskatīti, dotos uz mājām un vēlāk – pie sava ģimenes ārsta. Šāda situācija ir Latvijas ikdiena. Un tā īsti nav pacientu vaina. Problēma ir sistēmā, kas lielāko daļu pacientu, kuri būtu jāārstē ambulatori vai zemāka līmeņa slimnīcās, no visas Latvijas iepludina Rīgā.

Covid-19 laikā ielaisto un savlaicīgi neārstēto slimību sekas, protams, atstāj savu iespaidu uz to pacientu statistiku, kuri nokļūst Austrumu slimnīcas Neatliekamās medicīnas un pacientu uzņemšanas klīnikā (NMPUK) ar tiešām smagām problēmām. No šī gada astoņos mēnešos NMPUK ārstētiem 53 000 pacientu 56% ir ieradušies paši. Taču fakts, ka vairāk nekā puse visu pacientu no uzņemšanas nodaļas dodas mājās, nozīmē tikai vienu – ģimenes ārstu kapacitāte ir nepietiekama. Patlaban cilvēki slimnīcas uzņemšanas nodaļā meklē aprūpi, kas viņiem pienāktos ārpus stacionāra. Tādējādi lielās valsts nozīmes universitātes līmeņa slimnīcas dienu no dienas tiek pārslogotas.