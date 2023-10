Par mūsdienu mesiju dēvētajam Toronto profesoram Džordanam Pītersonam pošoties uz Rīgu ar priekšlasījumu, interesentiem nenāktu par ļaunu tomēr piedomāt pie summas, kuru tērēt par biļeti. Kā zināms, pirms sākt studēt vēstures grāmatu, esot jāpastudē tās autors – vēsturnieks. Angliski ekipētie būs pamanījuši, ka Pītersona harisma slēpjas viņa izsmalcinātajā runas manierē, taču gudri cilvēki brīdina, ka brīžiem nepieciešama imunitāte pret daiļrunību, lai piekļūtu vēstījuma būtībai.

Klīnisko psihologu Džordanu Pītersonu pazīstam, pateicoties viņa protestam pret Kanādas valdības regulējumu C-16 (2017) publiskajā telpā lietot transpersonu pieprasītos vietniekvārdus. Pītersons savu nostāju pamato šādi: viena lieta ir runātajā aizliegt kaitējumu nesošus vārdus, pavisam cita – likt lietot kāda indivīda nepamatoti pašizvirzītus jaunvārdus. Tā būtu absurda prakse, viņš saka, uzrunāt kādu ar "they" (viņi), ja šis džendermutants ir acīmredzami viens.

Ziņās lasu, ka Pītersona uzstāšanās centrā būšot viņa grāmata "Twelve Rules For Life" – sava veida pašpalīdzības rokasgrāmata pareizai dzīvošanai. Biļetes cena – no 40 līdz 100 eiro. Ideāli mērķauditorijai būtu jāatbilst grāmatas anotācijā minētajiem "jaunajiem cilvēkiem un jaunajiem vecākiem", kas man, fosilajam, padomju laiku līdzībās gandrīz ļauj teikt: "Lasījis neesmu, taču grāmata slikta."

No skotu burātāja uz blakus jahtas (esot ticis līdz grāmatas vidum) uzzinu, kādi ir šie Pītersona piedāvātie 12 "baušļi". Atstāsim arī oriģinālu, jo meistarklase šā vai tā notiks angliski:

1. "Stand up straight with your shoulders back." (Lai tava stāja ir taisna un pleci atvilkti atpakaļ.)

2. "Treat yourself like someone you are responsible for helping." (Izturies pret sevi kā pret personu, kurai palīdzēt ir tava atbildība.)

3. "Make friends with people who want the best for you." (Izvēlies draugos tos, kuri vēl tev labu.)

4. "Compare yourself to who you were yesterday, not to who someone else is today." (Salīdzini sevi ar to, kas biji vakardien, nevis ar kādu citu šodien.)

5. "Do not let your children do anything that makes you dislike them." (Neļauj saviem bērniem darīt neko tādu, kas tevī izraisa nepatiku pret tiem.)

6. "Set your house in perfect order before you criticize the world." (Pirms kritizēt pasauli, saved nevainojamā kārtībā savu mitekli.)

7. "Pursue what is meaningful (not what is expedient)." (Tiecies pēc tā, kam piemīt dziļa jēga, nevis pēc ērtā un triviālā.)

8. "Tell the truth – or, at least, don't lie." (Saki patiesību – vai vismaz nemelo.)

9. "Assume that the person you are listening to might know something you don't." (Vienmēr pieļauj, ka tavs sarunbiedrs varētu zināt ko tādu, kas tev nav zināms.)

10. "Be precise In Your Speech." (Esi precīzs savos izteikumos.)

11. "Do not bother children while they are skateboarding." (Netraucē bērnus, kad tie nododas skeitbordošanai.)

12. "Pet a cat when you encounter one in the street." (Paglaudi kaķi, kad sastop uz ielas.)

Divi iemesli liek man teikt, ka liste ir slikta. Pirmkārt, piektais bauslis ir autoritārs, jo nepieļauj iespēju, ka atvase varētu būt padevusies gudrāka par vecākiem. Otrkārt, man par lielu brīnumu, trūkst viena – būtībā paša svarīgākā – ieteikuma:

Kas ir tā nevēlamā, jauniešu vidū izplatītā īpašība, kas piepilda cietumus un morgus? Nepacietība. Nav man pacietības pelnīt naudu tam "Harley Davidson" mocim – ņemu un nozogu svešam. Nav man pacietības pusgada garumā pirkt ziedus un vest meiteni uz restorānu – gāžu zemē un varoju nost. Nav man pacietības skoloties un veidot karjeru – stājos bandā un aplaupām inkasentus. Nav man pacietības vilkties aiz lēni braucošā pensionāra – pedāli grīdā un štrunts, ka līkumu nepārredzu.

Man ļoti prasītos pievienot:

13. "Keep your impatience at bay." (Turi savu nepacietību grožos.)

Džordanam Pītersonam daudzās lietās var piekrist, bet viņa vājība – paaugstināta emocionalitāte – traucē spriest racionāli un objektīvi, piemēram, par reliģiju. Esmu noskatījies četras "Pangburn" organizētas "Jordan Peterson vs Sam Harris" debates, kurās atklājas viņa bezpalīdzīgā ieciklētība Bībeles dogmās un Dostojevskī.

Psihologi ir tā "cunfte", kurai bieži deleģējam tiesības definēt lietas. Piemēram, "flirts" var tikt interpretēts diapazonā no "nenopietna spēlēšanās ar savām simpātijām" līdz "seksuālu sakaru piesolījums bez garantijas". Pītersons ir klīniskais psihologs ar prāvu pieredzi, taču savos spriedumos tik izplūdis, ka kļūst neuzticams. Emocijas un saprāts ir savstarpēji izslēdzoši pretmeti: vienā galējībā histērija un panika nozīmē pilnīgu loģikas kapitulāciju, otrā – attiecīgi "robots". Starp citu, nepacietība ir ar emocionālu dabu, tāpēc Pītersona optikā miglojas.

Pītersonam, kuru daudzi uzskata par Jēzu 2.0, netrūkst arī kritiķu. Viņu galvenais iebildums: "Pītersons pārkāpj pats savus baušļus. Vismaz Nr. 10 noteikti."

