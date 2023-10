Premjerministres Evikas Siliņas vadībā septembra izskaņā valdība apstiprināja nākamā gada budžetam papildu pieejamos līdzekļus prioritārajiem pasākumiem 783,3 miljonu eiro apmērā un virkni iniciatīvu nodokļu jomā. Lai gan prioritārie pasākumi ir tikai daļa no valsts budžeta, tas iezīmē skaidru valdības rīcības virzienu.

Nākamā gada budžeta izdevumi plānoti 16,1 miljards eiro. Lai gan no tiem papildu pieejamie līdzekļi prioritārajiem pasākumiem veido 783,3 miljonus eiro jeb nepilnus 5%, kā solījusi, valdība tos ir novirzījusi trīs valdības prioritātēm: iekšējās un ārējās drošības stiprināšanai (91,9 miljoni eiro), veselības aprūpes pakalpojumu un kvalitātes uzlabošanai (275 miljoni eiro) un izglītībai (119,5 miljoni eiro).

Līdzās valdības trīs nosauktajām prioritātēm 176 miljoni eiro novirzīti arī citiem nozīmīgiem pasākumiem valsts labklājības veicināšanai. Piemēram, no 32,6 miljoniem eiro labklājības jomas pasākumiem 14,5 miljoni eiro paredzēti piemaksām pie pensijām par darba stāžu, kas uzkrāts līdz 1995. gada 31. decembrim, 4,2 miljoni eiro – paliatīvās aprūpes sistēmas (hospiss) pilnveidošanai, 5,8 miljoni eiro – atbalstam ģimenēm un bērniem, bet 4,9 miljoni eiro asistentiem un pavadoņiem personām ar invaliditāti. Tāpat 6 miljoni eiro ir atvēlēti inovācijas un eksportu atbalstošajām aktivitātēm un 12 miljoni – mērķētam atbalstam kredītņēmējiem straujo procentu likmju pieauguma daļējai kompensēšanai ar Altum starpniecību.

Kopumā 2024. gada aizsardzības nozares finansējums atbilst spēkā esošajam aizsardzības finansēšanas likumam un paredz 2,4% no iekšzemes kopprodukta (IKP). Latvijai ir svarīgi skaidri signalizēt mūsu starptautiskajiem partneriem par valsts atbildīgu pieeju katra drošībai, tāpēc 2027. gadā finansējuma apjomu plānots palielināt līdz 3% no IKP.

Šogad valdība ir nodrošinājusi vēsturiski lielāko papildu finansējumu izglītībai un zinātnei – 180 miljonus eiro. Tagad izglītība ir nosaukta par vienu no valdības prioritātēm, kas nozīmē turpināt atalgojuma palielināšanu, sākot jau no pirmsskolas iestādēm, un veidot latvisku – vienotu un iekļaujošu – skolu.

No papildu līdzekļiem prioritārajiem pasākumiem izglītības jomā atvēlētajiem 119,5 miljoniem eiro nākamajā gadā visnozīmīgākais ir finansējums pedagogu darba samaksas pieaugumam. Tas ļaus zemāko pedagoga stundas likmi no 2024. gada 1. janvāra palielināt par 12,2 % vispārējās izglītības pedagogiem un sasniegt vienotu zemāko stundas likmi 9,54 eiro pedagogiem pirmsskolā un vispārējā izglītībā.

Teju viens miljons eiro papildus paredzēts dabaszinātņu un tehnoloģiju (angliski saukts par STEM – Science, Technology, Engineering and Mathematics) jomās, lai risinātu šo mācību priekšmetu piedāvājuma trūkuma problēmu gan izglītības iestādēs, gan interešu izglītībā. Svarīgi, lai visiem Latvijas jauniešiem veidotos tikpat plašs STEM priekšmetu klāsts, kāds tas ir, piemēram, Mūzikas un mākslas skolu tīklā. STEM jomu stiprināšana valsts nozīmes interešu izglītības centros un STEM skolotāju sagatavošanas programma trīs gados ļaus sagatavot 180 jaunus skolotājus.

Precīzs nākamā gada veselības nozares budžets vēl ir izstrādes procesā, tomēr ir skaidrs, ka 2024. gadā tai tiks atvēlēti ne mazāk kā 1,8 miljardi eiro. Pavisam droši ir tas, ka veselības aprūpes pakalpojumu un kvalitātes uzlabošanai no finansējuma prioritārajiem pasākumiem ir paredzēti 275 miljoni eiro. Šī finansējuma mērķis ir virzīties uz pacientu orientētu veselības aprūpes sistēmu, nodrošinot papildu finansējumu virknes prioritāro jautājumu risināšanai.

Latvijas ekonomika uzrāda augstu noturību –uz kopējā Eiropas Savienības (ES) fona pašlaik tā labi tiek galā ar ārējiem satricinājumiem, ko pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā radīja inflācijas kāpums un Eiropas Centrālās bankas centieni to ierobežot, ceļot procentu likmes. Par spīti izaicinājumiem ekonomikas izaugsme šogad prognozēta līdz 1 % no IKP, un šobrīd nav pazīmju, ka Latvija varētu ieiet recesijā, kā vērojams vairākās citās ES valstīs.

Lai virzītos uz ES vidējo labklājības līmeni, Latvijas ekonomikai jāaug straujāk nekā 3 % gadā no IKP. Valdības deklarācijā skaidri iezīmētais mērķis – labklājīga Latvija – mazā ekonomikā sasniedzams vienīgi ar investīcijām izglītībā, zinātnē un inovācijās, kā arī ar valsts atbalstu eksportspējīgiem un inovatīviem uzņēmumiem ar augstas pievienotās vērtības precēm un pakalpojumiem.

Latvijas ilgtspējas pamatā ir stabilas valsts finanses. Fiskālā stabilitāte, kas mums ir pašlaik, dod valstij elastību krīzes brīžos. Ekspertu vērtējumā vispārējās valdības budžeta deficīts šogad indikatīvi būs ap 2,7% no IKP, un zemāks deficīts, ja politika nemainās, tiek prognozēts arī visā vidējā termiņā. Arī vispārējās valdības parāds uz 2023. gada beigām varētu veidot ap 39,7% no IKP un uz 2024. gada beigām 40,5% no IKP. Ņemot vērā, ka nākamajos trīs gados valstij būtu jāpārfinansē uzņemtās parādsaistības ap 5,5 miljardu eiro apmērā, valdībai un parlamentam atbildīgi jāpieiet fiskālajai politikai un, pieņemot politiskos lēmumus, īpaši jāvērtē valsts starptautiskās reputācijas riski. Nepārdomāti lēmumi var ietekmēt Latvijas valsts kredītreitingu, kas novestu pie valsts parāda apkalpošanas izmaksu kāpuma un būtiski ietekmētu budžeta iespējas investēt labklājības līmeņa celšanā un izaugsmē.