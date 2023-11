Latvijas nostāja un intereses balstās uz nepieciešamību nodrošināt ne vien Ukrainas uzvaru, bet vistuvākajā laikā piedzīvot arī miera atgriešanos Tuvajos Austrumos. Ilgstoša karadarbība abos karstajos punktos kalpo Krievijas interesēm. Krievija labprāt pieņēma teroristu organizācijas "Hamās" delegāciju Maskavā oktobrī. Tas lika dažiem Izraēlas ekspertiem spekulēt, ka Krievija jau iepriekš bija informēta par "Hamās" 7. oktobra uzbrukuma plāniem. Pasaules uzmanības novēršana no Krievijas kara Ukrainā pa labu Izraēlas karam pret teroristiem Gazas joslā arī kalpo Krievijas interesēm.

Šis ārkārtējs militārs, politisks un finansiāls amerikāņu atbalsts rosina Amerikas sabiedrotajiem, it īpaši Eiropā, padomāt par savu pienesumu šajā sarežģītajā ģeopolitiskajā situācijā. Eiropā un tās apkārtnē notiek divi asiņaini kari. Draudi NATO aliansei ceļas no imperiālistiskās, agresīvās Krievijas, kā arī no nežēlīgā terorisma dienvidos. Latvijas intereses un pienākumi saistībā ar Krievijas karu Ukrainā ir jau daudz iztirzāti. Bet kā ir ar Izraēlas karu, ko izraisīja terorista grupas nežēlīgā rīcība 7. oktobrī?