Rietumu pasaule caur šo perspektīvu ir arī vērtējusi Krieviju, īpaši pēc PSRS sabrukuma. Ir skaidrs, ka Krievijā minētās Rietumu pasaules vērtības un principi nav iedzīvojušies. Tādējādi bija likumsakarīgi, ka 2022. gadā pēc visaptveroša Krievijas militārā uzbrukuma Ukrainai tā tika izslēgta no Eiropas Padomes, kas ir viena no divām galvenajām organizācijām Eiropā, kurā starptautisko konvenciju formā saplūst un konkretizējas Rietumeiropas idejas par cilvēka tiesībām, cilvēka un valsts varas attiecībām un valstu savstarpējām attiecībām. Vai ir kas jauns vai kāds pārsteigums tajā, ka Krievija, arī būdama Eiropas Padomes dalībvalsts, tā arī neiekļāvās Rietumu ideju vēstures naratīvā, to nepieņēma? Patiesībā šis ir svarīgs jautājums arī Latvijai un mūsu sabiedrībai raksturīgo procesu labākai izpratnei.