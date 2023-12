Jau sākumskolas gados, interesēdamies par ārzemēm un avīzēm, es šķendējos par laikrakstu nekonsekvenci, vienuviet dēvējot politiķi par Kīzingeru, bet citviet par Kisindžeru. Ātri vien izlobīju, ka runa tomēr ir par diviem dažādiem cilvēkiem – vienu Vācijā, bet otru – aiz okeāna. Izrādījās gan, ka arī Henrijs Alfreds Kisindžers, tāpat kā Kurts Georgs Kīzingers, ir dzimis Vācijā, un to mūža garumā apliecinājis viņa neizdzēšamais Bavārijas akcents. Atšķirībā no Kīzingera, kurš, sapinies nacistiskās pagātnes saitēs, 1969. gadā no karjeras kalngala VFR kanclera krēslā noslīdēja opozīcijā un klusu nomira, 12 ASV prezidentu padomdevējs Kisindžers bija rosīgs un saglabāja savu ietekmi līdz pat savai nāves stundai.