Cik var spriest pēc jaunākās aptaujas, kas atspoguļota laikrakstā "Wall Street Journal", Džo Baidena popularitāte kritusies līdz vēsturiski zemākajam līmenim. Hipotētiskā divcīņā Baidenu (43%) uzvarētu viņa priekštecis Donalds Tramps (47%). Savukārt, ja vēlēšanās piedalītos pieci neatkarīgi kandidāti, Tramps saņemtu 37%, bet Baidens 31% balsu. Savukārt "The New York Times" novembrī rīkotā Siena koledžas aptauja liecina, ka Tramps apsteidz savu sāncensi piecos no sešiem "svārstīgajiem štatiem". Vēlēšanu sistēmas īpatnību dēļ prezidenta vēlēšanas parasti tiek izlemtas šajos štatos, kuros neviena no abām galvenajām partijām nespēj iegūt pārliecinošu pārsvaru.