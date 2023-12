Pirms kāda laika Lielbritānijā dzīvojošs krievu uzņēmējs Jevgēņijs Čičvarkins kādā intervijā teica par Jūrmalu, ka te esot jauki, kā mājās... Un citā intervijā veiksmīgais vīnu tirgotājs kritizēja Latvijas pilsonības politiku kā muļķīgu, jo, redz, nepilsoņu statuss – tas nav tālredzīgi. Mēs jau esam pieraduši, ka mūs māca visi, kam nav slinkums. Kā Krievijai sokas ar demokrātiju? Nesokas, bet daļa to, kuriem neizdevās iedzīvināt labu pārvaldi savā zemē, braukā pa pasauli un māca citus...



Daļa Latvijas politiķu un amatpersonu lēma, ka Latvijā tiks izveidots krievvalodīgo mediju placdarms, lai no šejienes demokratizētu Krieviju. Bet mums – plašākai sabiedrībai – viedokli nepaprasīja. Vai mēs vēlamies stiprināt latvisko vidi medijos un sabiedriskajā telpā, vai arī apgrūtināt padomju okupācijas rusifikācijas seku novēršanu, veltot savus spēkus neiespējamai misijai – Krievijas sabiedrības prātu un siržu iekarošanai? Varbūt tomēr labāk uzmanību vispirms veltīt savu problēmu risināšanai un palīdzībai Ukrainai, bet Krievijas demokratizēšanu atstāt viņiem pašiem? Un kā lai uzspiež to, ko Krievijā tik daudzi nemaz nevēlas? Demokrātija nozīmē uzņemties atbildību par savu dzīvi, namu, ielu, pilsētu un valsti. Bet liela daļa Krievijas iedzīvotāju gaida, kad cars visu atrisinās, bet, ja neatrisina, ko tad? – "Nu tad tāds ir mūsu liktenis..." Pirms dažām dienām Krievijas iedzīvotāji varēja "ar prieku" vērot, kā viņu cars Vladimirs kārtējā tiešajā līnijā (ikgadējā komunikācija ar atlasītiem cilvēkiem) risināja jautājumu par vistu olu cenu kāpumu. Varbūt tomēr ļaut brīvajam tirgum regulēt olu cenas? – Nē, Krievija ir īpašs gadījums.