Viens no jēdzieniem – un diskusiju "objektiem" –, ko 2024. gads noteikti pārmantos no 2023. gada, ir "lojalitāte". Lojalitāte vai tās trūkums parādās gan tādās šķietami marginālās epizodēs kā Jaungada svētku salūts "pēc Maskavas laika", gan jautājumā par apmēram 1100 Krievijas pilsoņu izraidīšanu šogad no Latvijas, jo šie cilvēki nav izpildījuši Imigrācijas likuma grozījumu prasības.