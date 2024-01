Jaunā gada uzrunā Čehijas prezidents Petrs Pavels daļu no teksta negaidīti veltīja Eiropas vienotajai valūtai, aicināja veikt nepieciešamos pasākumus, lai valsts pievienotos eiro zonai un nosauca kopējo valūtu par loģisku nākotni.

Viens no prezidenta priekštečiem Vaclavs Klauss apgalvo, ka visiem Čehijas pilsoņiem šie svētku apsveikuma vārdi bijuši kā zibens no skaidrām debesīm, jo neviens neko tādu nav gaidījis no cilvēka, kuram nav nekāda sakara ar ekonomiku. Ekonomista Klausa pārsteigums par valsts galvas dedzīgo atbalstu eiro ir subjektīvs, un Petra Pavela sekotājiem viņa eiropeiskās simpātijas ir sen zināmas.