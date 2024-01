Noskatījos Rikija Džerveisa svaigāko stendapu ar nosaukumu "Armageddon" un apspriedu to ar vienu paziņu. Mums radās teorija, ka šis komiķis ar saviem nesaudzīgajiem jokiem ir sagrābis visu izklaides industriju ķīlniekos un tās pārstāvji met viņam klēpī apbalvojumus, lai tikai nākamais joks nebūtu par viņiem. Bet mūsu saruna atdūrās pret interesantu tematu – kā justies par komiķi Luis CK?



Atgādināšu, ka pret Luis CK vērsās piecas sievietes par nepiedienīgu uzvedību. Labi, ko tur aplinkus – viņš šo sieviešu klātbūtnē izvilka krāniņu. Drausmīgi dumja lieta, ko darīt, bet, cik var saprast, nebija pamata kriminālatbildībai. Bet iekšā ir konflikts, no vienas puses, tu saproti, ka viņš nepieskārās, nesita, neizvaroja, tikai patirināja savu krāniņu, no otras puses, tu saproti, ka tas otrs cilvēks to nevēlējās un šāda nepatīkama pieredze paliks atmiņā uz visu mūžu. Iekšienē urda vēlme vai pat pienākuma sajūta – Luisu CK kaut kā sodīt. Bet... kā?