2023. gadā kompānijas "Kantar" veiktā pētījuma rezultāti norāda, ka 71% darba ņēmēju ir apmierināts ar savu pašreizējo darbu. Turpat katrs otrais kā motivāciju saglabāt esošo darbavietu min tās stabilitāti. Atalgojums kā viens no būtiskiem apmierinātības kritērijiem ierindojas tikai ceturtajā vietā. Tas nebūt nenozīmē, ka ir krities algas nozīmīgums. Tas norāda, ka ekonomiskā situācija ir stabilizējusies un darbinieks kļūst prasīgāks pret savu darba devēju, kā prioritātes izvirzot citus sev būtiskus ieguvumus no darbavietas.

Kā savulaik pamatojis izcilais psihologs Abrahams Maslovs, cilvēks ir spējīgs domāt par kaut ko vairāk un cēlāku tad, ja ir nodrošinātas pamatvajadzības un indivīds ir apmierināts ar savu dzīvi. IT nozarē, kur atalgojums jau daudzus gadus ir krietni virs vidējā atalgojuma līmeņa valstī, domāt par ko cēlāku ir starp aizvakardienas uzdevumiem. Gadījumos, kad darbinieks vēlas mainīt darbu un kā sākotnējo iemeslu tam min darba algu, rūpīgi vērojot, nereti atklājam pavisam citu – patieso – iemeslu. Tas var būt saistīts ar noslodzi, iekšējo mikroklimatu vai citiem izaicinājumiem, bet ne ar finansēm. Šī iemesla dēļ ir būtiski regulāri pārliecināties par darbinieku labsajūtas līmeni, tostarp garīgo labklājību, kas nav vienkāršs uzdevums.

Garīgo labklājību ietekmē vairāki faktori, un viens no tādiem ir darbinieku miega kvalitāte. Turklāt svarīgākā ir subjektīvā sajūta, vai no rītiem esam spirgti un enerģijas pilni. Šis aspekts tika iekļauts arī "Codex" darbinieku iekšējā aptaujā.

Miegu rosina nervu sistēma. Tā laikā smadzenes apstrādā visu dienas laikā uzkrāto informāciju un tādējādi sagatavojas jaunai dienai. Proti, viss, ko mēs uzņemam ar redzēto, dzirdēto, lasīto, piedzīvoto vai sajusto, tur arī paliek. Laba miega esamība vai neesamība ir zaļa vai sarkana signālraķete mūsu emocionālajai labsajūtai. Tāpēc ieteikums ir ikdienā domāt un mācīties kritiski atlasīt, kādu informāciju vēlamies uzņemt. Viens no tādiem informācijas avotiem ir arī vadītājs. Vien no "The World Economics Forum" šī brīža postulātiem ir – vadītājam ir tikpat liela ietekme uz darbinieku garīgo labklājību kā viņu laulātajiem.