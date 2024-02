Šajās dienās sociālajos tīklos virmo protesti pret lauku skolu slēgšanu. Diskutē eksperti, ar atmiņām par savām skolas gaitām laukos dalās seniori, kopienu aktīvisti rīko protestus, un iniciatīvu platformā ManaBalss.lv vairāk nekā septiņus tūkstošus parakstu ir savākusi iniciatīva "Lauku skolām būt". Šķiet, ka nupat kāds vadzis lūzīs. Kas tad ir piepildījis lauku iedzīvotāju pacietības mēru?

Domāju līdzīgi tiem Eiropas Savienības lauku attīstības ekspertiem, kuri saka – lauku dzīvesveida uzturēšana ir svarīgs ieguldījums tautas sociālajai veselībai, kultūras dzīvīgumam un valsts teritoriālajai vienotībai, bet klasiskās ekonomikas pieejas vai izolētu bloku ekonomika (economics in silos ) nepalīdz atrast tam naudu. Eksperti uzskaita rīcību piemērus, kas kopienām palīdzētu pieķerties savai vietai un noturēties: mērķtiecīgāks atbalsts bioloģiskajai lauksaimniecībai, lai rosinātu mazo uzņēmējdarbību, vajag koriģēt banku politiku tā, lai uzņēmīgie cilvēki laukos varētu piesaistīt kredītus attīstībai. Bija vajadzīgs un ir nokavēts atbalsts bijušajiem rajonu centriem, no kuriem sociālo pakalpojumu tīkls būtu izpleties līdz tālākiem lauku reģioniem, kā arī transporta asu mērķtiecīga attīstība radiāli no Rīgas, kuras vestu metropoli uz laukiem. Tagad cilvēki no laukiem aizplūst uz pierīgu un paliek, jo tur ir daudz labākas iespējas sevi realizēt.