Pēc definīcijas retas slimības skar nelielu skaitu cilvēku. Pieturēsimies pie definīcijas, ka reta slimība skar mazāk nekā 1 no 2000 cilvēkiem PVO reģionā (biežāk lieto skaitļus 5 no 10 000 cilvēku, kas ir viens un tas pats). Valstīs pastāv dažādas reto slimību definīcijas, šajās definīcijās to izplatība svārstās no 2 līdz 80 gadījumiem uz 100 000 cilvēku.