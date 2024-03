Kad jūs domājat par kādu, kurš pārvalda naudu, vai jūs domājat par sievieti vai vīrieti? Pētījumi liecina, ka vairums iedomājas vīrieti. Lai gan mūsdienās ieguldījumu nozarē sieviešu ir daudz, viņas lielākoties ir "aizkulisēs", un arī sabiedrības uzskatos tā joprojām tiek uztverta kā vīriešu joma. Tāpēc ir būtiski arī sievietēm audzēt savu pašapziņu un gūt vairāk sabiedroto, lai veiksmīgāk progresētu savā karjerā un dotu pienesumu ieguldījumu portfeļu sniegumā.

Tā kā martā tiek atzīmēta sieviešu solidaritātes un tiesību diena, ir noderīgi ieskatīties dzimumu dažādības aspektā arī investīciju jomā. Mani kā šīs jomas pārstāvi ļoti ieinteresēja Kolumbijas universitātes publicētā Ellenas Karras un Katrīnas Dūdlijas grāmata "Nediversificēti. Lielais dzimumu trūkums investīciju pārvaldībā" (Undiversified. The Big Gender Short in Investment Management). Grāmata sākas ar jautājumu "Kad jūs domājat par kādu, kurš pārvalda naudu, vai jūs domājat par vīrieti vai sievieti?". Ja jūs atbildējāt "sieviete", jūs atšķiraties no lielākas sabiedrības daļas. Ir pieejama dažāda statistika par valstīm un reģioniem, bet kopsaucējs ir viens - telpā, kas piepildīta ar investīciju pārvaldītājiem, jūs reti varat atrast sievieti.