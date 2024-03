Zemapdrošināšana ir pastāvējusi vienmēr, taču līdz ar inflācijas straujo lēcienu pirms pāris gadiem un cenu korekcijām it visās dzīves jomās, tai skaitā būvniecībā un nekustamā īpašuma jomā, tā ir kļuvusi par sērgu Latvijas apdrošināšanas tirgū. Tā nopietni apdraud īpašnieku iespējas saņemt pietiekamas apdrošināšanas atlīdzības un atjaunot savu īpašumu. Zemapdrošināšana diemžēl nav "slimība" tikai fizisko personu apdrošināšanas jomā, tā ir izplatīta arī juridisku personu, piemēram, lauksaimnieku, vidū.

Zemapdrošināšanas situācija veidojas tad, ja nekustamais īpašums ir apdrošināts par zemāku vērtību nekā tā aizvietošanas vērtība vai reālās atjaunošanas izmaksas. Piemēram, māja, kuras vērtība ir 100 000 eiro, ir apdrošināta par 50 000 eiro. Tad gadījumā, ja māja tiek izpostīta pilnībā, īpašnieks saņems tikai 50 000 eiro no apdrošinātāja, un ir skaidrs, ka par šo summu māju atjaunot nav iespējams. Arī atlīdzība par mazākiem bojājumiem būs proporcionāli mazāka, tikai 50% apjomā no nodarītās zaudējumu summas. Protams, klientam būs pretenzijas pret apdrošinātāju, kas izmaksā pārāk mazu atlīdzību, taču iemesli šādai situācijai būs veidojušies jau polises iegādes laikā, nevis brīdī, kad apdrošinātājs lemj par atlīdzības apmēru.

Zemapdrošināšanas situācijai ir vairāki iemesli. Daļēji šī "slimība" mums nāk līdz no padomju laikiem, kad īsta apdrošināšana, var teikt, gandrīz neeksistēja, un nebija jādomā par īpašuma īstās vērtības norādīšanu polisē, vai tas pat īsti nebija iespējams, jo nebija jau īsti tirgus, nebija izvēles un piegādātāju konkurences.

Zemapdrošināšanas problēma ir arī juridisko personu īpašumu apdrošināšanā, un pērn pēc vētras to uz savas ādas izbaudīja virkne lauku saimnieku. Augusta vētra norāva daudz veco šīfera jumtu šķūņiem un citām saimniecības ēkām, daudzviet pat tika izvietoti speciāli konteineri šī bīstamā atkrituma savākšanai. Kā jūs domājat, par kādām summām vidēji polisēs bija ierēķināta šādu jumtu apdrošināšana? Par 200 eiro? Par 1000 eiro? Bet ir pilnīgi skaidrs, ka šīferi uz jumta atpakaļ likt nebija iespējams, bija jāizvēlas citi risinājumi – visi daudz dārgāki. Iespējams, jumta atjaunošana izmaksāja 5000 eiro, no kuriem apdrošināšana sedza tikai nelielu daļu. Līdz ar to pareizi būtu apdrošināt arī šādu vecu šīfera jumtu par 5000 eiro – tā atjaunošanas vai aizvietošanas faktiskajā vērtībā.