Aculiecinieks sašutis par 'Alko' veikalu Mārupes ciematā; pašvaldībā 'plāta rokas'

Mārupē, ciematā "Vecozolu nami", nule atvērts jauns "Alko Outlet" veikals daudzdzīvokļu namā Zeltrītu ielā 16, par ko portālam "Delfi" sašutumu pauž ciemata iedzīvotājs. Viņš akcentē, ka veikals ierīkots starp ģimeņu apdzīvotiem mājokļiem un netālu no bērnudārziem, rotaļu laukumiem.

"Te mudž no bērniem. Tagad visa apkārtne šeit brauks pēc šmigas," sūrojas lasītājs. Viņš stāsta, ka ciematā ir divi bērnudārzi un plānots būvēt vēl vienu, veikalam netālu ir vairāki rotaļlaukumi.

"Dažreiz rodas jautājums, vai veselais saprāts kā tāds vēl eksistē? Ja likums to arī ļauj, tad varbūt vismaz vajadzētu pajautāt iedzīvotāju viedokli? Vai tiešām "Alko Outlet" ir tas, ko vajadzētu iedzīvotājiem klusā un mierīgā Pierīgas ciematā?" neizpratnē iedzīvotājs. Viņaprāt, alkohols jāliedz tirgot vismaz 200 metrus no bērnudārza un 100 metrus no dzīvojamās mājas.

"Par kādu tirdzniecības laika ierobežošanu var runāt, ja veikalus var izvietot dzīvojamā mājā? Ja likums to ļauj, tad tas ir jāgroza, jo tas jau ir par traku," pārliecināts lasītājs.

Kā noskaidroja portāls "Delfi", Valsts ieņēmuma dienests uzņēmumam SIA "Banderi S.IDE" Mārupes novada Mārupē, Zeltrītu ielā 16, ir izsniedzis speciālo atļauju (licenci) alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai divām tirdzniecības vietām. Veikalam Zeltrītu ielā 16-2 – tā darbība uzsākta 2016. gada jūlijā, darba laiks no pulksten 8 līdz 22. Otrs veikals atrodas Zeltrītu ielā 16-3, darbība uzsākta šogad 10. jūlijā, tā darba laiks no pirmdienas līdz sestdienai ir no pulksten 10 līdz 21 un svētdienās no pulksten 11 līdz 18.

Arī Mārupes novada domē portālam "Delfi" apstiprina, ka no likuma viedokļa alkohola veikala atvēršana ir saskaņota. Tā darbība ir saskaņā ar alkoholisko dzērienu aprites likumu, kā arī būvniecības regulējumu.

"Mārupes novada būvvalde jau sākotnēji ir akceptējusi projektā, ka konkrēto telpu izmantošanas mērķis ir mazumtirdzniecība," pastāstīja Mārupes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste Ilze Žunde. Ilgus gadus visa telpa, kas, saskaņojot to pašvaldības būvvaldē, patlaban sadalīta divos veikalos, ir tikusi izmantota "Elvi" veikalam.

"Saprotam iedzīvotāja sašutumu, tomēr, raugoties no normatīvā regulējuma, šī brīža spēkā esošās prasības ir ievērotas. Šajā gadījumā vienīgais risinājums iedzīvotājiem ir vērsties pie likumdevēja ar ierosinājumu pārskatīt pastāvošo regulējumu," rezumē Žunde.

Pašvaldības pārstāve citē Alkoholisko dzērienu aprites likuma 6. pantu, kas nosaka, ka alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība ir aizliegta sociālās aprūpes, ārstniecības un izglītības iestāžu, policijas, karaspēka daļu un citu militarizēto formējumu telpās un teritorijā, kā arī izglītības iestāžu dienesta viesnīcās; tirdzniecības vietā, kas atrodas daudzdzīvokļu mājā, ja iekļūšanai šajā tirdzniecības vietā tiek izmantotas koplietošanas kāpnes vai telpas.

Žunde arī apliecina, ka līdz šim no iedzīvotājiem saņemta tikai viena sūdzība – tā pati, ko saņēmis arī portāls "Delfi". Citi iedzīvotāji ar iebildumiem par atvērto alkohola veikalu ne mutiski, ne arī rakstiski domē nav vērsušies.

Sūtiet savas reportāžas un par labāko reportāžu saņemiet balvu - dāvanu karti iepirkumiem "Rīga Plaza" 30 eiro vērtībā. Foto un video gaidām epastā aculiecinieks@delfi.lv, vai arī izmantojiet reportāžu iesniegšanai paredzēto formu!

Darbdienās no plkst. 10.00 līdz 14.00 varat arī ziņot par nebūšanām, novērojumiem, ierosinājumiem, zvanot pa "Delfi Aculiecinieka" tālruni - 67784066!