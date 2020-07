Foto: Uz Liepājas šosejas iedzīvotājus sajūsmina veltījums Jāņos

Celtniecības tehnikas tirdzniecības un nomas uzņēmums "Trimen Tractors" parūpējies par interesantu Jāņu apsveikumu Latvijas iedzīvotājiem – stilizētu zirga pajūgu un ratiem ar alus mucu.

"Šis dīvainais gads mums būs īpašs ar vēl vienu jocīgu lietu. Šogad Latvijā Jāņus svinēs daudzi vietējie latvieši, kuri to parasti šeit nedara, jo viņi uz Jāņiem vienmēr mēdz aizlaisties kaut kur uz ārzemēm. Un šoreiz viņiem nāksies palikt Latvijā... kas, protams, nemaz nav tik slikti. Līdz ar to, mūsu pienākums ir apstāstīt šiem "viesiem", kā pareizi pavadīt Līgo svētkus! Nekādai valodu barjerai it kā nevajadzētu būt, tāpēc domāju, ka tas mums visiem arī izdosies," raksta idejas autori.

"Tātad te būs obligātie noteikumi, kas viņiem ir jāzina – nekad nesēdies ratos pie zirga dzēris! Un, ja tev dīvainā kārtā ir nevis zirgs, bet mašīna, tad tas pats attiecas arī uz mašīnu.

Mūsu šī gada dekorācija arī ir par to. Par mums visiem, kuri ir tik dažādi, bet visi kopā vienā mazā brīnišķīgā vietā – Latvijā! Par iedzērājiem un nedzērājiem, vienalga. Par to, lai gan vieniem, gan otriem ir labs garstāvoklis. Par to, lai mēs viens otram netraucējam būt laimīgiem. Par to, lai esam laipni un izpalīdzīgi. Par to, ka mēs dzīvojam pasaules vislabākajā vietā, kur viss ir mierīgi, kur viss ir atkarīgs tikai no mums pašiem! Priecīgus Līgo svētkus, Jāņi, Līgas un visi pārējie, kuriem nav tik forši vārdi!"

Šī instalācija atrodas Liepājas šosejas sākumā.