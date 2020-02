Foto: Juglā atjaunota pērn nodedzinātā fotoradara darbība

Pirmdien, 10. februārī, no rīta tika uzstādīts stacionārais fotoradars Brīvības gatvē, fotogrāfiju ar to publicējis aculiecinieks Edijs. Pērnā gada novembrī ļaundari fotoradaru šajā pašā vietā nodedzināja, apkraujot to ar automašīnas riepām un aizdedzinot.

Ziņu arhīvs liecina, ka fotoradaru dedzināšanas īpaši aktuālas bija 2017. gadā, kad ļaundari kopumā sabojāja sešas mērierīces. Piecos gadījumos ļaundari bija aizdedzinājuši riepas. Kopš tā laika citi dedzināšanas gadījumā nebija konstatēti.

Pērnā gada novembrī Juglā nodedzinātais fotoradars bija septītais vandaļu sabojātais kopš stacionāro fotoradaru darbības sākuma.

