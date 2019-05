Sapelējušas sienas un jumta logi: pensionāre šokēta par Rīgas domes piešķirto dzīvokli

Pēc likuma Ņina var pretendēt uz trešo variantu, bet iet skatīties, ko viņai atkal piedāvās, sievietei ir bail. Ja arī trešais dzīvoklis izrādīsies viņai nepiemērots, pensionāre no rindas tiks izslēgta.

RD: piedāvājam dzīvošanai derīgas telpas

Cik daudz cilvēku ir neapmierināti ar piedāvātajiem dzīvokļiem un no tiem atteikušies, nav zināms – Rīgas domes Mājokļu un vides departaments šādu statistiku neveido. "Atteikums no piedāvātā dzīvokļa īres tiek reģistrēts kā parasts iesniegums, tas netiek īpašā veidā izdalīts no kopējā iesniegumu skaita," skaidroja Mājokļu un vides departamenta pārstāve Mārīte Javorksa.

Saskaņā ar Javorskas sacīto, īrei tiek piedāvāta tikai dzīvošanai derīga dzīvojamā platība. Ja telpas ir apgaismotas, apkurinātas un derīgas tam, lai tajās ilgstoši uzturētos, bet nepieciešams kosmētiskais remonts, tās tiek piedāvātas īrei: "Vizuāli nepievilcīga dzīvojamā platībā automātiski netiek klasificēta kā nederīga dzīvošanai."

Visbiežāk, atsakoties no piedāvātā mitekļa, cilvēki norāda sekojošus iemeslus: nepatīk plānojums, stāvs, atrašanās vieta (nepatīk konkrētais rajons, tālu no darba vietas, skolas, bērnudārza), neapmierina platība (visbiežāk vēlas lielāku dzīvokli, bet retāk – mazāku), tehniskais dzīvokļa stāvoklis (nepieciešams kosmētiskais remonts).

Kas saistās ar Ņinas sūdzībām par veselību, tad mājokļu departamentā atzīmēja, ka cilvēka veselības stāvoklis, piešķirot dzīvokli, var tikt ņemts vērā, ja tiek iesniegta ģimenes ārsta izziņa par apstiprinātu diagnozi.

Saskaņā ar RD Vides un mājokļu departamenta ziņām 2019. gada 1. maijā savu rindu, lai saņemtu sociālo dzīvokli, gaida 3404 ģimenes.

Sūtiet savas reportāžas un par labāko reportāžu saņemiet balvu - dāvanu karti "Galactico" 30 eiro vērtībā. Foto un video gaidām epastā aculiecinieks@delfi.lv, vai arī izmantojiet reportāžu iesniegšanai paredzēto formu!

Darbdienās no plkst. 10.00 līdz 14.00 varat arī ziņot par nebūšanām, novērojumiem, ierosinājumiem, zvanot pa "Delfi Aculiecinieka" tālruni - 67784066!